Finanzen, Äußeres, Wirtschaft – mit derartig klaren und deutlichen Funktionsbeschreibungen waren die Bundesministerien bisher versehen. Doch nun plant die Große Koalition für ein weiteres Ressort ein Novum: Der künftige Bundesinnenminister Horst Seehofer soll auch für Heimat zuständig sein. Warum? In Nordrhein-Westfalen steht der Begriff seit 2017 an einer Ministeriumstür, in Bayern seit 2013; er soll für „gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen“.

Das soll ja auch der Länderfinanzausgleich – schafft dieser also Heimat? Hier hält ein Begriff in die Legislative Einzug, der nicht dem Kopf, sondern dem Herzen zugeordnet ist. Heimat ist Geruch, Geschmack, Geborgenheit. Wer irgendwo heimisch ist, muss dort nicht geboren sein, er fühlt sich zugehörig. Die politische Linke hat dieses Gefühl nach 1945 lange dem rechten Rand überlassen, für den Heimat immer der Zwilling von Abgrenzung ist.

Inzwischen hat sich der Begriff glücklicherweise von dieser Engstirnigkeit emanzipiert – wenn man ihn unbedingt auf politischer Ebene verorten möchte, dann ist er in den Kommunen am besten fassbar. Dort, wo Spielstraßen genehmigt oder Schwimmbäder saniert werden. Für den Bundesinnenminister dagegen ist Heimat eine Anstecknadel am Revers. Die blinkt ein bisschen und macht die AfD neidisch. Aber vielleicht ist das ja auch der eigentliche Sinn der Sache.

