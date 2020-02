Manchester/New Hampshire. Pete Buttigieg hat in den letzten 36 Stunden nicht viel Schlaf gefunden. Der mutmaßliche Sieger der chaotischen Vorwahlen der Demokraten in Iowa weiß, dass er nicht auf abschließende Ergebnisse warten kann. Noch in der Wahlnacht jettet der Kandidat mit dem maltesischen Namen nach New Hampshire, gibt im Morgenfernsehen Interviews, trifft sich mit Unterstützern und prescht dann mit seinem schwarzen „Suburban“-SUV durch den verschneiten Neuengland-Staat.

Für den neuen Hoffnungsträger der moderaten Demokraten kommt es auf jede Minute vor den Vorwahlen (Primaries) in New Hampshire an diesem Dienstag an. Niemand, der hier unter den demokratischen Präsidentschaftskandidaten nicht als Erster oder Zweiter über die Ziellinie ging, hat jemals die Nominierung gewonnen. Die Parteiversammlungen in Iowa treffen traditionell die Vorauswahl, die von den Demokraten in Neuengland dann noch einmal überprüft werden.

Die peinliche Auszählpanne in der Wahlnacht ließ die Wähler zunächst rätseln, was Iowa sagen wollte. Als Mayor Pete, wie man Buttigieg wegen seiner Vergangenheit als Bürgermeister nennt, kurz nach zwei Uhr mittags vor dem Veteranenheim der „American Legion“ in Merrimack aus der schweren Karosse klettert, deuten die ersten Ergebnisse auf eine Sensation hin. Der 38-jährige Wunderjunge aus Indiana liegt in einem Kopf-an-Kopf-Rennen vor Bernie Sanders, der bis zuletzt alle Umfragen angeführt hatte.

Als er auf die Wartenden vor dem Veteranenheim trifft, huscht ein freundliches Lächeln über das frisch rasierte Gesicht, die Augen funkeln. „Tut mir leid, dass nicht alle von ihnen reinkommen“, entschuldigt sich der Kandidat bei den Wählern, die in dem hoffnungslos überfüllten Veteranenheim keinen Einlass mehr gefunden haben. Für Buttigieg ist das ein willkommenes Problem. Überfüllte Säle zeugen von großem Interesse an seiner Kandidatur.

Philip Castaway (32) zeigt sich beeindruckt. „Er hat das Potenzial, eine Menge unterschiedlicher Leute zusammenzubringen“, meint der IT-Techniker, der durch ein offenes Fenster versucht, etwas von der Rede des Kandidaten aufzuschnappen.

Überall, wo Mayor Pete hinkommt, dasselbe Bild. Mit jedem Prozent, das er in den Umfragen nach Iowa in New Hampshire zulegt, mit jedem neuen Interview, das er gibt, wachsen die Schlangen der Neugierigen. „Buttigieg ist der Mann der Stunde“, sagt der Politologe Dante Scala, der nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem linken Bernie Sanders sieht.

Zunächst hatte Scala Zweifel, welchen Effekt das Auszählchaos von Iowa haben würde. Ein Blick auf die täglich aufgefrischten Umfragen des „Boston Globe“ gibt nun eine klare Antwort. Buttigieg legte darin seit Iowa um 14 Punkte zu. „Momentum“ nennen die Amerikaner einen solchen Schwung.

Kimberly Giuliani (48) möchte sich unbedingt selbst einen Eindruck verschaffen. Dick in einen Parka eingepackt, steht sie bei minus zehn Grad Celsius am Sonntagmorgen als Erste in der Schlange vor der Sporthalle der Elm Street Junior High School von Nashua. Zweieinhalb Stunden, bevor es drinnen vor einer Rekordkulisse von mehr als 1800 Menschen losgeht. „Er verspricht einen Generationswechsel“, sagt Giuliani über Mayor Pete. In einem Kandidatenfeld, das von Politikern jenseits der 70 dominiert wird, ragt Buttigieg heraus. Er lehrt der alten Garde so sehr das Fürchten wie Bernie Sanders, der das System politisch herausfordert. Seine Jugend ist eine gefährliche Waffe in einem jungen Land, das sich immer wieder neu erfindet.

Am bittersten erfährt das Joe Biden, der in den Umfragen so schnell abstürzte, wie Buttigieg aufstieg. Ironischerweise ist das Establishment der Demokraten so besorgt über einen möglichen Durchmarsch des Sozialisten Sanders, dass es den schleichenden Umsturz im moderaten Lager noch gar nicht wahrgenommen hat.

Umso deutlicher wittert Bernie Sanders die Gefahr. „Sein Team ist sicher nicht in der Position, in der es nach Iowa sein wollte“, sagt der Politologe am St. Anselm-College, Chris Galdieri. Sanders, Senator aus dem Nachbarstaat Vermont, lag 2016 rund 22 Punkte vor Hillary Clinton. Diesmal ist ihm der Reformer Buttigieg unerwartet dicht auf den Fersen. Sanders hat eine verlässliche Basis und als Senator ein Heimspiel in Vermont. In Rochester wollen ihn mehr Leute hören, als die Feuerwehr in das Opernhaus hineinlässt. Weit über 1000 sind am Sonnabend gekommen.

Auch der Filmemacher Michael Moore spricht sich für Sanders aus. „Die jungen Wähler wollen Bernie, weil er für ihre Zukunft kämpft“, lobt er den ältesten Kandidaten im Rennen. Sanders sei seiner Zeit politisch immer voraus gewesen und habe nie falsche Kompromisse gemacht. „Mit allem gebotenen Respekt für den Senator“, scherzt Moore über den Kandidaten, der im Oktober einen Herzinfarkt erlitt. „Er kämpft nicht für seine Zukunft, er lebt sie bereits.“

Das Publikum lacht. Und Sanders lacht, als er in seinem zerknitterten Anzug auf die Bühne tritt. Wie seit Jahren schon verspricht er seinen Zuhörern eine politische „Revolution“. Diese richte sich gegen den „militärisch-industriellen Komplex“, die „Fossil-Industrie“, die „Pharma-Lobby“ und die Wall Street. Vor allem dort und bei den Superreichen will er die Steuern für seine Versprechen eintreiben, allen Amerikanern eine universale Krankenversicherung („Medicare for All“), ein kostenloses Studium und höhere Mindestlöhne zu sichern. „Wir haben keine Zeit mehr für halbe Sachen“, beschwört er das Publikum, das aus mehr jungen Menschen als bei Mayor Pete besteht. Es scheint, als setzten die Jungen auf einen erfahrenen Revolutionär, der sich ein Leben lang treu geblieben ist – während sich die Älteren lieber einen jungen Reformer wünschen.

Trotz aller Schärfen im Vorwahlkampf gelobt Sanders Unterstützung für den Sieger der Primaries. „Ziel Nummer eins besteht darin, den gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte der USA abzulösen“, sagt er. Das sehen die Wähler ähnlich. Andrew Meinard (44) etwa, der am Dienstag auf Sanders setzt, für den Parteitag in Milwaukee im Sommer aber von einer einheitlichen Führung träumt. Es werde beides gebraucht, sagt er: zuerst ein Politikwechsel, für den Sanders steht, und dann eine neue Generation von Führern wie Buttigieg. „Ich wünsche mir, dass sich diese beiden Kandidaten verbünden. Sie können die Partei und das Land zusammenbringen.“