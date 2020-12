Lastwagen stehen auf der M 20 bei Ashford/England im Stau, 40 Kilometer vom Hafen Dover entfernt. (Kirsty Wigglesworth / ap /dpa)

Es ist schon ein zynischer Zug des Schicksals, dass ausgerechnet Großbritannien von der neuen Mutation des Coronavirus getroffen wird. Das Vereinigte Königreich erlebt seit Sonntag eben jenen Abbruch aller Verbindungen zum Kontinent, der doch erst für den Neujahrsmorgen erwartet worden war. Dann allerdings nicht als Werk der Natur, sondern als langfristige Konsequenz des Brexits.

Nun mag man darüber streiten, ob in den liegen gebliebenen Lkw vergammelnder Brokkoli zum Weihnachtsfest wirklich schon für eine Bezeichnung Katastrophe ausreicht. Tatsache ist allerdings, dass die jetzige Situation einmal mehr das weitgehende Versagen aller politischer Institutionen diesseits und jenseits des Kanals wie im Brennglas zeigt.

Der britische Premier informierte zwar die Weltgesundheitsorganisation, nicht aber die europäischen Partner und sprach mit ihnen auch keine Konsequenzen ab, was genau genommen auch ohne die Verwerfungen infolge der Verhandlungen um einen Handelsvertrag naheliegend gewesen wäre. Die Europäer reagierten panisch, wenn nicht gar hysterisch. Dabei hätte ein kühler Kopf gereicht, um die Lösung zu finden, die auf der Hand lag: Man fährt die Einreisekontrollen hoch, schickt Trucker und Urlauber zum Test und – bei positivem Ergebnis – in Quarantäne.

Nicht einmal beim ersten Gespräch der 27 EU-Staaten mit der Europäischen Kommission am Montag war das Naheliegende möglich. Muss man wirklich erst alle Beteiligten daran erinnern, dass auf der Autobahn vor Dover nicht nur 700 Lastzüge, sondern auch 700 Lkw-Fahrer feststecken, die von einem Weihnachtsfest zu Hause geträumt hatten? Und dass die EU-Regierungen vielen ihrer Landsleute die Heimreise unmöglich machte, weil die, die auf der Insel arbeiten, nicht mehr rechtzeitig zum Fest von dort wegkamen?

Das Coronavirus hat auf eine schockierende Weise deutlich gemacht, wie schnell einige Verantwortungsträger den Kopf verlieren und bereit sind, wertvolle Errungenschaften und Freiheiten zu opfern, weil sie irrtümlicherweise Kontaktbeschränkungen auch im internationalen Bereich für einen Ausweg halten. Statt die Testkapazitäten binnen Stunden hochzufahren, brach man alle Verbindungen ab, nur um Tage später genau diesen Weg als Krisenkonzept zu präsentieren. Aber da war der Schaden bei allen angerichtet, die von diesem Schnellschuss betroffen waren. Was in diesen Tagen zwischen der EU und Großbritannien passierte, ist ein Armutszeugnis.

Um das Virus zu stoppen, werden Maßnahmen gebraucht, die genau sind. Die Isolation eines ganzen Landes hat mehr mit Sippenhaft als mit Strategie zu tun. Wer als erste Reaktion Grenzen hochzieht, braucht gute Begründungen, warum er sie wieder abbaut. Wieso wurde das internationale Netzwerk der Experten, Virologen, Wissenschaftler und Forscher nicht aktiviert, um die Bedrohung schnell, vielleicht erst einmal vorläufig abzuschätzen? Es ist erschreckend, wie wenig vor Eingriffen in die Reisefreiheit – sogar in die Verbindungen zum künftigen Nicht-EU-Land Großbritannien – zurückgeschreckt wird. Als ob diese Gemeinschaft aus den Jahrzehnten ihrer gemeinsamen Geschichte nichts gelernt hätte.

Die Europäische Union hat nicht mehr getan, als genau das Instrument vorzuschlagen, was sie schon einmal gegen geschlossene Grenzen in ihrem Inneren entworfen hatte: „Grüne“ Fahrstreifen für wichtige Logistik-Fahrten, die hüben wie drüben dringend gebraucht werden. Für Brokkoli und Wein bis hin zu medizinischen Hilfsmitteln.

Die Banalität dieses richtigen Vorschlags hinterlässt eine bittere Frage: War dieser Schnellschuss zur Abriegelung der Insel vielleicht doch auch ein willkommenes Fanal, um den Menschen in allen europäischen Ländern kurz vor Weihnachten die Bedrohung noch einmal in aller Deutlichkeit vor Augen zu führen? Damit sie die ohnehin kaum vorhandenen Freiheiten über die Feiertage nicht in Anspruch nehmen? Bekanntlich ist es leichter, die Beschränkungen mit einer akuten Gefahr vor Augen durchzusetzen, als mit bloßen Appellen an die Vernunft.