Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird am Freitag mit dem Staatsoberhaupt Südkoreas an einem Tisch sitzen. (dpa)

Die zwei kleinen Söhne von Songhee Eggeling-Hur toben durch die Schwachhauser Wohnung, in der die Vorsitzende der Koreanischen Schule Bremen seit einigen Jahren lebt. „Das Volk möchte keinen Krieg“, sagt sie bestimmt. Das Volk, damit meint die 43-Jährige die Bürger Südkoreas, ihres Heimatlandes.

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel dauert schon mehr als 60 Jahre an. Kein Friedensabkommen wurde je zwischen Nord- und Südkorea unterzeichnet, doch es gibt einen Waffenstillstand. China und die USA sind seit jeher in den Konflikt verstrickt. Erst kürzlich haben sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Beleidigungen an den Kopf geworfen und damit geprahlt, wie groß die Knöpfe sind, mit denen sie Atomwaffen abfeuern können.

Der Gipfel steht bevor

Nun steht an diesem Freitag ein Gipfel bevor, an dem die Staatsoberhäupter Nord- und Südkoreas gemeinsam an einem Tisch sitzen werden. Eggeling-Hur war überrascht: „Sie wollen ja richtig Frieden schließen“, freut sie sich. Die Lehrerin wünscht sich vor allem, dass den Staatschefs eines klar wird: „Wenn wir zusammen sind, sind wir stark.“ Das bringe sie auch ihren Schülern bei, denn obwohl sie weit weg lebt, fühlt die Koreanerin sich von der langandauernden Krise betroffen.

Eun-Pyo Lee. (Frank Thomas Koch)

Das geht auch Eun-Pyo Lee so. Der 49-Jährige ist Pastor der koreanischen Gemeinde Bremen, wurde in Südkorea geboren und betet für einen Friedensprozess in seinem Heimatland. Für ihn ist schon der Gipfel selbst von großer Bedeutung, denn „lange Zeit gab es keinen Schritt nach vorne“, sagt Lee. Er hofft, dass sich das jetzt ändert, vor allem für die nächste Generation. „Es wäre sehr traurig und verantwortungslos, wenn wir nur Hass und Feindlichkeit als Erbe hinterlassen.“ Der Frieden werde ihnen aber nicht von anderen Ländern geschenkt, die Koreaner müssten selbst die Hauptrolle in den Verhandlungen übernehmen, findet der Pastor.

„Die Koreaner haben im Friedensprozess nicht viel zu melden“

Dem stimmt auch Jung-Min Kim zu. Er hat einen Stand in der Markthalle Acht am Domshof, seine Eltern kommen beide aus Südkorea. Seit acht Jahren lebt der 43-Jährige in Bremen. „Die Koreaner haben im Friedensprozess nicht viel zu melden, die USA, China und Japan haben ihre eigenen Interessen, die sie durchsetzen wollen“, bedauert Kim. Einen Dialog halte er aber grundsätzlich immer für positiv.

Guiyoung Gelhaus. (UDO MEISSNER)

Guiyoung Gelhaus ist die Vorsitzende des Koreanischen Vereins Bremen. Sie hat keine große Hoffnung, dass dieses eine Treffen viel bewegen wird. „Es kam so plötzlich“, sagt sie. Und auch Gelhaus findet, die „großen Einflüsterer“ – die Länder, die neben Nord- und Südkorea in den Konflikt involviert sind – seien Teil des Problems. „Die machen die Situation so unruhig.“ Trotzdem denkt die Vorsitzende, dass sich die Beziehungen zwischen ihrem Heimatland und dem kommunistischen Staat langfristig verbessern werden.

Seunghunn Yu. (Christina Kuhaupt)

Seunghunn Yu studiert an der Hochschule für Künste in Bremen Komposition. Er kommt aus Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, und lebt seit mehr als zwei Jahren in Deutschland. Der Krieg hat ganz konkrete Auswirkungen auf sein Leben: Wenn Yu in einem Jahr sein Studium abgeschlossen hat, wird er in die südkoreanische Armee eingezogen. „Natürlich haben wir eine Wehrpflicht, wir sind im Krieg“, sagt der 24-Jährige. Das müsse man für das Wohl seines Landes tun. Gleichzeitig schränkt es ihn aber in seinen Träumen ein und legt seine Karriere für zwei Jahre auf Eis. Der Student hofft wie viele seiner Landsleute darauf, dass das Spitzentreffen eine neue Ära einläutet.