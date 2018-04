Demonstration für die Wiedervereinigung: Kurz vor dem Gipfeltreffen gingen in Seoul Südkoreaner mit den Masken der Staatsführer aus beiden Ländern auf die Straße. (Reuters)

Mittlerweile überschlagen sich die Ereignisse: Nordkorea werde seine Raketentests sofort einstellen, verkündete die staatliche Nachrichtenagentur Ende vergangener Woche. Ein paar Tage später kündigte Südkorea an, die Lautsprecher in Grenznähe, durch die in den Norden hinein Popmusik und Nachrichten aus dem Süden zu hören sind, abzustellen. Bei diesen Annäherungen fragt man sich: Was kommt als nächstes? Und für welchen Durchbruch wird erst der Gipfel Ende der Woche sorgen, wenn schon im Vorfeld so viel passiert, was in den vergangenen Jahren utopisch schien?

An diesem Freitag treffen sich die Regierungschefs aus Nord- und Südkorea im südkoreanischen Ort Panmunjeom nahe der Grenze zu Gesprächen. Nach 2000 und 2007 wird es das dritte Gipfeltreffen zwischen den beiden Staaten überhaupt. Seit Ende des Koreakriegs 1953 wird es gar das erste Mal sein, dass ein nordkoreanischer Staatschef südkoreanischen Boden betritt. Und das alles passiert kein halbes Jahr nachdem die USA, Schutzmacht Südkoreas, mit Nordkorea Drohungen mit Krieg und totaler Vernichtung austauschte, der Norden Raketen abschoss und die Vereinten Nationen schwere Sanktionen gegen Pjöngjang beschlossen. Nun soll gar über den Abschluss eines Friedensvertrags zwischen Nord und Süd gesprochen werden.

Auf der koreanischen Halbinsel bahnt sich dieser Tage Historisches an. Falls sich die beiden Länder, die eine lange Vergangenheit miteinander verbindet, ernsthaft annähern, hätte dies auch globale Auswirkungen. Garantierter Frieden in Korea hieße, dass zwischen den USA und China, die von 1950 bis 1953 beide am Koreakrieg mitwirkten, ein Problem weniger stünde. Ebenso könnte sich Japan, das auf der Seite der USA steht und im Koreakrieg als Stützpunkt für den Süden diente, mit China weiter verständigen. Vor allem aber könnten die beiden Koreas davon profitieren – in Form von erhöhter ökonomischer und politischer Stabilität.

Aber wer denkt, dass sich deshalb alle auf den anstehenden Gipfel freuen, hat sich getäuscht. Gerade in Südkorea spaltet dieses Thema das Land. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Realmeter vom Februar heißen es nur sechs von zehn Südkoreanern gut, dass die Gipfelgespräche überhaupt stattfinden. Einen Monat später fand das Demoskopie-Institut Gallup Korea heraus, dass zwei Drittel der Südkoreaner vermuten, der Norden werde von seinem weltweit umstrittenen Nuklearprogramm, das in den letzten Jahren ein wichtiger Grund für die schlechten Beziehungen zwischen beiden Ländern war, ohnehin nicht abweichen. In einer weiteren Umfrage von Realmeter im März zeigte sich, dass drei Viertel der unter 30-jährigen Südkoreaner möglichen Zusagen des Regimes im Norden nicht trauen.

Seit Jahren treibt die Frage, wie sich Südkorea gegenüber dem Norden positionieren sollte, die Menschen auf die Straße – und manchmal zur Weißglut. Auch dieser Tage sind in Seoul Protestierende zu sehen, die entweder für einen Dialog mit dem Norden sind oder dagegen Stimmung machen. „Kein anderes Thema polarisiert so sehr wie diese nationale Frage“, sagt Eun Jeung Lee, Professorin für Koreanistik an der Freien Universität Berlin.

Mehr zum Thema Vor Gesprächen mit Nordkorea Südkorea stoppt Lautsprecherpropaganda an der Grenze Süd- und Nordkorea führen seit Jahrzehnten einen Propaganda-Krieg. In Zeiten der Annäherung wird ... mehr »

Seit der Demokratisierung der einstigen Militärdiktatur in Südkorea ab 1987 ist der große Unterschied der zwei großen hervorgegangen Parteien nicht etwa die soziale Frage nach Umverteilung und Teilhabe. Vielmehr geht es immer wieder um Nordkorea: Während die konservative Seite, die maßgeblich aus ehemaligen Unterstützern des Militärregimes besteht, jeden Dialog mit dem Norden ablehnt, suchen die Liberalen Annäherung durch Austausch. Die Fronten sind derart verhärtet, dass Liberale die Konservativen im Streit schnell als Apologeten der alten Diktatur verunglimpfen, während Personen wie der liberale Präsident Moon Jae In in den Augen Konservativer verkappte Kommunisten sind.

So sind auch Wahlkämpfe regelmäßig von dieser Quasi-Kriegsrhetorik geprägt. Moon, der seit einem Jahr Präsident ist, ließ sich als Kandidat gern als Wiedervereinigungspräsident bezeichnen. Mehrere Kandidaten beider Parteien haben schon in Aussicht gestellt, dass mit einer Präsidentschaft unter ihrer Führung alles anders werde, vielleicht sogar die Wiedervereinigung mit dem Norden nahe. Denn ein geeinte Nation wollen grundsätzlich alle, die Verfassung Nordkoreas sieht dies in Artikel 9 vor, jene des Südens in Artikel 4.

In dieser grundsätzlichen Sache sind sich also auch die Konservativen und Liberalen in Südkorea einig. Über den Weg dorthin sind die Unterschiede groß. Für formale Wiedervereinigungsgespräche verlangt der Norden, dass zuerst die USA ihr Militär aus dem Süden abziehen. So eine Bedingung halten aber vor allem die Konservativen im Süden für inakzeptabel, da der Norden sein Militär über Jahre hochgerüstet hat und der Süden dann ohne die US-Streitkräfte im klaren Nachteil wäre.

So versuchen sich die Liberalen um Präsident Moon in Verständigungspolitik: Schritt für Schritt Vertrauen mit dem Norden aufbauen, Schranken senken, ein positives Gesprächsklima schaffen. Die einmalige Möglichkeit dazu wurde mit den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar genutzt. Mithilfe des Internationalen Olympischen Komitees wurde eine Delegation von 22 nordkoreanischen Sportlern eingeladen, die elfmal so groß war wie die Zahl der regulär Qualifizierten. Kurzerhand liefen bei der Eröffnungsfeier gar alle koreanischen Athleten zusammen auf, im Eishockey der Frauen stellten sie ein gemeinsames Team. Unter der offiziellen Delegation aus dem Norden befand sich auch Kim Yo Jong, die Schwester von Staatschef Kim Jong Un, die Südkoreas Präsidenten Moon Jae In einen Brief mit einer Gesprächseinladung überreichte.

Geben die jüngsten Zugeständnisse auf beiden Seiten den Liberalen recht? Ja, weil man erstmals seit Langem wieder miteinander spricht und dies der einzige Weg voran sei, behaupten die einen. Nein, halten die anderen gegen, denn auf den Norden dürfe man nicht reinfallen: Bei der derzeitigen Zusage, das Atomwaffenprogramm einzustellen, war von einer Vernichtung der Waffen etwa keine Rede. Ohnehin habe der Norden so häufig das Vertrauen des Südens gebrochen, begonnen mit dem Einmarsch im Jahr 1950, der den Koreakrieg begründete. Und auch zuletzt habe sich das Misstrauen bestätigt, als Überwachungskameras auf der derzeit stillgelegten gemeinsamen Industrieanlage im nordkoreanischen Kaesong zeigten, wie dort heimlich Gegenstände entwendet wurden.

Eine der größten Sorgen der Konservativen ist jene, dass ein Friedensvertrag tatsächlich eine Normalisierung brächte: die gegenseitig permanente Anerkennung der Territorien von Nord- und Südkorea. Konservative Hardliner schrecken davor noch zurück. So war auch nicht viel zu retten, als Südkoreas Präsident Moon vor seinem Treffen mit Kim Jong-un die Opposition zu Gesprächen traf, um in einem inländischen Versöhnungsversuch deren Sichtweisen einzuholen. Danach unkte der rechtskonservative Oppositionsführer Hong Jun Pyo: „Einige bezeichnen das anstehende Gipfelgespräch als koreanischen Frühling (auf koreanisch „bom“ angesprochen), andere verstehen es eher als Bombe.“ Der Teufel ist schon mal an die Wand gemalt.