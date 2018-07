Laut einer Studie der Deutschen Energie-Agentur wird Deutschland nach jetzigem Stand im Jahr 2050 statt der anvisierten 80 oder gar 95 Prozent nur etwa 62 Prozent an Treibhausgasminderung erreichen und somit das im Pariser Klimaabkommen festgesetzte Klimaziel deutlich verfehlen. Dennoch kann das Ziel nach wie vor noch erreicht werden. Dafür reicht ein einfaches „Weiter so“ aber nicht aus.

Bezug nehmend auf die vorgelegte Studie setze ich mich als zuständiger Hauptberichterstatter für den Energie- und Klimafonds für deutlich weitergehende und stärker praxisorientierte Maßnahmen in den Sektoren Energie, Gebäude, Strom und Verkehr ein. Wenn wir die Energiewende wirklich umfassend und erfolgreich umsetzen wollen, ist jetzt die Zeit, Bilanz zu erfolgreichen und weniger erfolgreichen Ansätzen zu ziehen, zusätzliche innovative Maßnahmen auf den Weg zu bringen und dort, wo es notwendig ist, Korrekturen vorzunehmen.

Nach Jahren intensiver Forschung ist mir vor allem wichtig, dass nun mehr Wissen in die Praxis umgesetzt wird. In vielen Bereichen wie etwa der Industrie oder Infrastruktur braucht es mehrere Jahre oder auch Jahrzehnte, um neue Technologien und Systeme einsetzen und nutzen zu können. Deshalb müssen wir besser heute als morgen damit anfangen – vor allem auch, um im internationalen Wettbewerb nicht den Anschluss zu verlieren. Im Vordergrund stehen hier auch weiterhin Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen und Heizungen im Gebäudesektor und in der Industrie, in einen umfassenden Stromnetzausbau sowie im Verkehrsbereich in neue Fahrzeuge und Verkehrsinfrastrukturen.

Hinzu kommt der Ausbau von klimafreundlich erzeugten synthetischen Kraft- und Brennstoffen, wie etwa Green Power Fuels, sowie von neuen Gaskraftwerken, die nach dem Ausstieg aus der Kohle den Hauptteil der konventionellen Kraftwerke abdecken sollten. Im Gebäudebereich müsste die laut Studie aktuell bei etwa einem Prozent liegende Sanierungsrate noch deutlich erhöht und durch den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energieträger, vor allem über Wärmepumpen, verstärkt werden. Dazu sind bis 2050 mindestens 6,5 Millionen Wärmepumpen notwendig, aktuell sind nur 800 000 im Einsatz.

Im Verkehrsbereich liegen die Herausforderungen vor allem im Straßenverkehr und in der Luft- und Schifffahrt, wo in alternative Antriebe wie gas-, batterie- oder brennstoffzellenbasierte Fahrzeuge investiert. Auch muss über eine Versorgung von Kreuzfahrtschiffen mit Strom in den Häfen nachgedacht werden.

Zur Person

Unser Gastautor

ist CDU-Politiker und vertritt den Wahlkreis Osterholz-Verden im Bundestag. Der 48-Jährige ist dort unter anderem Mitglied im Haushalts- und Petitionsausschuss.