Annegret Kramp-Karrenbauer (links) folgt Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende. (Christian Charisius/dpa)

Eine neue Vorsitzende, eine personelle Erneuerung der Parteispitze, eine neue inhaltliche Ausrichtung – die CDU hat sich viel vorgenommen, um zu alter Stärke zurückzufinden. Angela Merkel hat den Weg dafür freigemacht, die Partei hat es in einer bemerkenswerten Weise genutzt. Hohe Aufmerksamkeit durch die Kampfkandidaturen, viel beachtete Regionalkonferenzen, Hochspannung am Wahltag bis hin zur Stichwahl, dramatischer kann ein Führungswechsel kaum sein. Entsprechend hoch sind jetzt die Erwartungen.

Jetzt lenkt Annegret Kramp-Karrenbauer die unter Merkel zunehmend nervös gewordene Partei. Dass sie das Zeug dazu hat, hat ihr die Mehrheit der Delegierten in Hamburg abgenommen. „Ich kann, ich will und ich werde“ hatte sie im Frühjahr in ihrer Bewerbungsrede zur Generalsekretärin gesagt. Jetzt hat sie ihre selbstbewusste Ansage erweitert zu einem „Wir können, wir wollen und wir werden“.

Mehr zum Thema CDU-Parteitag im Liveblog Kramp-Karrenbauer löst Merkel als Parteivorsitzende ab Annegret Kramp-Karrenbauer tritt in die Fußstapfen von Angela Merkel. Sie erhielt in einem zweiten ... mehr »

Das ist klug, denn AKK wird gerade auch die Unterstützung von Friedrich Merz und Jens Spahn brauchen, um in ihrem neuen Amt zu überzeugen. Dass ihr beide diese Unterstützung versprochen haben und sich auch ein Friedrich Merz nicht schmollend wieder verabschiedet, ist ein erster Erfolg.

Doch auf AKK warten schon bald Wahlen. In einem halben Jahr wird sie zeigen müssen, dass die CDU einen Plan hat, wie sie die Mitte wieder breiter machen und mehr Menschen erreichen will. Ende Mai steht die Europawahl an, wird in Bremen gewählt. Im Herbst dann in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Sie sei keine Merkel-Kopie, sie stehe nicht für ein Weiter-so, hat sie versprochen. Diese Ankündigung verpflichtet.