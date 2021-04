Beim schweren Unglück in diesem Krankenhaus in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. (DPA)

Etwa 30 schwerkranke Covid-19-Patienten lagen auf der Intensivstation im Ibn-al-Kateeb-Krankenhaus in Bagdad, als dort am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausbrach. Sie zu evakuieren gelang nicht. Sie starben in den Flammen. Auch andere Patienten der 1959 erbauten Klinik im Stadtteil Safaranyia, im Süden der irakischen Hauptstadt, konnten nicht mehr gerettet werden. Das Krankenhaus wurde zum Massengrab. Mehr als 80 Menschen fanden den Tod. Viele starben durch Rauchvergiftungen. Wer durch Corona ohnehin kaum Luft bekam, hatte dann keine Chance mehr. Das irakische Innenministerium gab die Zahl der durch das Feuer Verletzten mit 110 an. Auslöser des Brandes soll die Explosion einer Sauerstoffflasche oder eines Sauerstoffbehälters gewesen sein. CO2 selbst brennt zwar nicht, kann aber in Zusammenhang mit Strom ein Feuer auslösen.

Mehr zum Thema Kommentar zu Corona in Nahost Die Hitze macht alles nur noch schlimmer Die Hoffnung war groß: Im Sommer werde die Hitze in Nahost das Coronavirus absterben lassen. Passiert ist genau das Gegenteil, analysiert unsere Korrespondentin Birgit ... mehr »

In den sozialen Medien im Internet entlud sich Stunden nach Bekanntwerden des Brandes die ohnehin schon lange aufgestaute Wurt der Bürger auf ihre Regierung. Eine Krankenschwester der Klinik, die an dem Abend frei hatte, berichtete, dass es lediglich zwei Personen im gesamten Krankenhaus gebe, die wüssten, wie man sachgerecht Sauerstoffflaschen nachfüllt. Sie vermutete, dass dies unsachgemäß geschehen sei, das Ventil am oberen Ende der Flaschen oder aber auch am Container nicht richtig verschlossen worden sei, sodass Sauerstoff entweichen konnte und es zur Explosion kam. Außerdem sei bekannt, dass oftmals Gerätschaften angeschafft würden, die aus zweiter Hand stammten, der Rest des Kaufbetrages dann in den Taschen der Verantwortlichen lande. Schlamperei und Korruption: Das sei die wahre Ursache dieses verheerenden Unglücks.

Auch Naqa’a Abbas berichtet über Unzulänglichkeiten in den irakischen Krankenhäusern und bei der Gesundheitsversorgung schlechthin. Die junge Ärztin, die in einer Klinik im Norden von Bagdad arbeitet, erzählt über die schlechte Ausstattung mit notwendiger medizinischer Ausrüstung, was für alle medizinischen Einrichtungen im Land symptomatisch sei. „Wir sind überall am Limit“, sagt sie gegenüber WESER-KURIER, „und das schon seit Wochen“. Auch in ihrem Krankenhaus gebe es fast nur noch Corona-Patienten. „Und die werden immer jünger.“ Die Sauerstoffversorgung sei ständig knapp, Schutzanzüge für das medizinische Personal seien ebenso Mangelware wie differenzierende Tests. So hätten sie keine Möglichkeit, Mutanten festzustellen. Entsprechende Tests gebe es nicht.

Zahl der Neuinfektionen schnellt nach oben

Fast alle Ärzte und Ärztinnen hätten schon mindestens ein Mal Covid-19 gehabt, erklärt Abbas. Sie selbst habe es vor einigen Wochen schon zum zweiten Mal bekommen. Während im Januar die Infektionszahlen im Irak bei täglich noch unter 600 lagen, schnellen sie seit geraumer Zeit rapide nach oben und liegen derzeit bei etwa 8000 pro Tag. Dabei könnten viele gar nicht erfasst werden. Abbas sagt, dass vor allem Kranke, die nicht in den großen Städten leben, kaum medizinische Versorgung erhielten. Und viele kämen nicht ins Krankenhaus aus Angst, sich dort anzustecken. Die Dunkelziffer sei hoch.

Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi ordnete eine rasche Untersuchung der Tragödie in Bagdad an und ließ den Direktor des Krankenhauses sowie Verantwortliche für dessen Sicherheit und Instandhaltung festnehmen. Sie würden so lange festgesetzt, bis die tatsächlich Schuldigen benannt und bestraft seien, hieß es aus dem Büro des Premiers. Die Todesopfer seien als „Märtyrer“ zu betrachten. Mit dieser Einstufung können die Angehörigen finanzielle Unterstützung der Regierung erhalten. Zudem rief die Regierung eine dreitägige Staatstrauer aus.

Zur Sache

Nur 175.000 Iraker geimpft

Im Irak wurden bisher rund eine Million Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der Verlauf der Krankheit ist im Land zwischen Euphrat und Tigris entgegengesetzt zu Europa. Hier steigen die Infektionsraten mit zunehmenden Temperaturen. Bei der enormen Hitze – schon jetzt werden in Bagdad über 40 Grad gemessen – halten sich die Menschen in Innenräumen auf. Die ständig laufenden Klimaanlagen sind Superspreader für die Pandemie. Die Impfungen kommen indes nur langsam voran. Bislang wurden lediglich etwa 175.000 Menschen gegen das Virus geimpft, die meisten davon mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff.