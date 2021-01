Ein Mann in Rotterdam beim Aufräumen in einem Fast-Food-Restaurant, das Ziel der Randalierer war. (Peter Dejong/dpa)

Es ist eine Schneise der Verwüstung, die die Randalierer seit Tagen in den niederländischen Städten hinterlassen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Geleen, Haarlem – überall brennen seit dem Wochenende in den Abendstunden Autos, Polizeifahrzeuge und sogar Berge der von den deutschen Nachbarn so heiß geliebten Fahrräder. Im Bahnhof von Eindhoven und an vielen großen öffentlichen Plätzen wurden Geschäfte geplündert und zerstört.

„Das hat nichts mit Protesten zu tun, sondern ist kriminelle Gewalt“, zeigte sich Ministerpräsident Mark Rutte bereits am Montag zutiefst betroffen von der Eskalation, die nach der Verschärfung der Corona-Beschränkungen in dem Oranje-Staat mit gut 16 Millionen Einwohnern ausgebrochen war. Bisher konnte nicht einmal die deutlich verstärkte Polizeipräsenz den Mob auf der Straße aufhalten. Inzwischen wird offen über einen Einsatz des Militärs diskutiert. Ein Ende der Straßenschlachten war zunächst nicht in Sicht. „Wir schlittern in einen Bürgerkrieg“, befürchtet der Bürgermeister von Eindhoven, John Jorritsma. Die Niederlande sind fassungslos und geschockt.

Testzentrum niedergebrannt

Woher die gewalttätigen Demonstranten kommen, lässt sich nach Aussagen der Polizeibehörden nur schwer sagen. Von Corona-Leugnern, marodierenden Fußball-Hooligans, die sich bisher in den Stadien austoben konnten, aber auch Neonazis ist die Rede. In den sozialen Netzwerken wurde schon seit Wochen zu Gewalt aufgerufen und der Hass gegen die Politik sowie den mit ihnen verbundenen „Mainstream-Medien“ geschürt. Doch zur ganzen Wahrheit gehört wohl auch, dass die Radikalisierung von rechten Politikern befeuert wurde, die zum Widerstand gegen die nächtliche Ausgangssperre aufriefen.

Die Gewaltexzesse begannen am Sonnabendabend in einem kleinen Fischerdörfchen namens Urk, nordöstlich von Amsterdam, wo sogar ein Testzentrum niedergebrannt wurde. Aber es gab eine Vorstufe, die in den Niederlanden wie eine Kopie des Sturms auf das Kapitol in Washington gedeutet wird. In der Woche davor und im Angesicht der neuen Corona-Maßnahmen hatte der Rechtspopulist Geert Wilders im Parlament polemisch zugespitzt: „Wir werden gefangen genommen. Leute werden im eigenen Haus eingeschlossen. Wir verlieren unsere Freiheit.“

Explosive Mischung

Gemeinsam mit dem rechten „Forum für Demokratie“, das bei den vergangenen Parlamentswahlen immerhin 15 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, rief er zum Widerstand gegen die Ausgangssperre auf, die erste in den Niederlanden seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine wichtige Rolle spielt aber auch der prominente Event-Unternehmer Michel Reijinga, der die ersten Demonstrationen angemeldet und nach deren Verbot die Kundgebungen in ein „gemeinsames Kaffeetrinken“ umbenannt hatte. Das wirkte: Unternehmer und Gastronomen, die gegen Lockdown-Maßnahmen protestierten, dazu Rechte, Ultras aus den Stadien sowie Verschwörungstheoretiker der QAnon-Bewegung bildeten eine radikale und explosive Mischung.

Dass solche Botschaften wie von Wilders und Reijinga auf fruchtbaren Boden fielen, hat wohl auch mit der bevorstehenden Parlamentswahl im März zu tun – und mit Fehlern, die das Kabinett Rutte beim Kampf gegen die Pandemie machte. Man setzte zunächst auf den falschen Impfstoff und war dann für das Biontech-Vakzin mit seinen komplizierten Kühlanforderungen nicht vorbereitet. Die Umstellung dauerte, in den Niederlanden begannen die Impfungen mit fast zweiwöchiger Verspätung gegenüber den meisten Ländern der EU. Inzwischen grassiert die Angst, aus den Gewaltexzessen in den Niederlanden könnte ein Flächenbrand werden.

Die belgischen Behörden registrierten bereits entsprechende Aufrufe für kommenden Sonnabend. Angeblich wollen sich Gewalttäter in den Grenzstädten treffen. Und auch die deutsche Bundespolizei prüft Hinweise, denen zufolge Radikale aus der Bundesrepublik an der Randale im Oranje-Staat beteiligt waren – oder sogar eine Ausweitung nach Deutschland vorbereiten.