Winfried Kretschmann hat eine Debatte über die Wichtigkeit von korrekter Rechtschreibung ausgelöst. (Jens Büttner)

Wozu Rechtschreibregeln? Das fragen sich vermutlich Tag für Tag Tausende von Schülern, sofern sie im Unterricht oder zu Hause auf Fehler hingewiesen werden. Dabei sieht selbst der bremische Rahmenlehrplan bereits für die Grundschule vor, dass Kinder an ihrem Ende „Sprach- und Rechtschreibregeln kennen und beachten und Kenntnisse über Aufbau und Struktur der Sprache haben“.

Falls die große Mehrheit sie kennt, scheint sie dieses Wissen bei Leistungstest teilweise für sich zu behalten: Studien haben gezeigt, dass die Hälfte der Drittklässler nicht die Mindeststandards erfüllt, die die Kultusministerkonferenz für die Rechtschreibung formuliert hat. Wolfgang Steinig, Professor für Germanistik an der Uni Siegen, hat bereits vor einigen Jahren beim Vergleich von Schulaufsätzen aus mehreren Jahrzehnten festgestellt: Schüler schrieben 2012 kreativer als 1972, machten dabei aber mehr als doppelt so viele Rechtschreibfehler. Sie bewiesen selbst in der Schreibweise ihre Kreativität, sozusagen. Ist das ein Fort- oder Rückschritt?

„Kluge Geräte“ für Grammatik und Rechtschreibung

Daran scheiden sich die Geister von Eltern, Lehrern und Wissenschaftlern schon seit einigen Jahren – nicht erst, seitdem sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann dazu geäußert hat. Der Grüne stellte kürzlich fest, dass Rechtschreibung "nicht zu den großen, gravierenden Problemen der Bildungspolitik gehört“. Schließlich gäbe es "kluge Geräte", die bei Rechtschreibung und Grammatik behilflich sind. Das gilt allerdings auch für die Grundrechenarten oder Erdkunde, Englisch oder Physik, um Kenntnisse jeglicher Art. Hat der Schüler ein Smartphone, hat er Zugriff auf das Wissen der Welt. Die Schule von morgen käme im Grunde mit drei Fächern aus. Gelehrt werden müsste der Umgang mit dem Smartphone, die Navigation zur nächstgelegenen Steckdose und Sport.

Mit seiner Einschätzung vertritt Kretschmann vermutlich nicht die Haltung des gesamten Kabinetts: Gerade das baden-württembergische Kultusministerium legt gesteigerten Wert auf korrekte Schreibweise. Im Herbst 2019 reformierte das Haus von Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) die sogenannte Notenbildungsverordnung. Seither müssen Rechtschreibfehler in sämtlichen Fächern nicht nur gekennzeichnet, sondern mit benotet werden. Zur Begründung wird Eisenmann so zitiert: „Rechtschreibung ist eine elementare Kulturtechnik und gehört wie Lesen und Rechnen zu den Schlüsselqualifikationen.“ Bereits 2016 hatte das Bundesland – wie Hamburg, aber anders als Bremen – die umstrittene Methode „Schreiben nach Gehör“ (nach Jürgen Reichen) untersagt, mit der Fehler zunächst toleriert werden.

Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, gewiss. Auch Druck-Erzeugnisse sowie Veröffentlichungen im Internet halten nicht durchweg einer Überprüfung durch die Duden-Redaktion stand. Das ändert aber nichts am Anspruch. Ein anderer Eindruck drängt sich in den sozialen Netzwerken auf, wo Höflichkeitsformen nichts zu suchen haben und die deutsche Sprache teilweise geradezu verstümmelt wird. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Warum sich mit Rechtschreibung aufhalten, wenn es nicht einmal inhaltlich um Feinheiten gehen kann?

Sich nicht um Rechtschreibung zu scheren, ist wie im Jogginganzug auf einem wichtigen Termin zu erscheinen: Ersteres entzieht den Worten nicht ihren Sinn, und ein Anzug macht aus seinem Träger keinen anderen Menschen, bekundet jedoch Respekt vor dem Gegenüber. Das kann man ablehnen, selbstverständlich, wie andere Umgangsformen oder Verhaltensnormen. Manieren, auch die auf Papier, scheinen mehr und mehr lästig zu werden, weil sie die persönliche Freiheit einschränken. Das stimmt, gestaltet das Zusammenleben aber nicht angenehmer.

Kretschmanns Schriftverkehr ist vermutlich tadellos. Sein Stab wird dafür sorgen, denn der Ministerpräsident hat gerade präzisiert, dass die meisten „klugen Geräte“ noch nicht klug genug seien. Stimmt – folgender Satz passiert die automatische Rechtschreibprüfung anstandslos: „Kretschmann war selbst leerer.“