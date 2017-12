Horst Seehofer hatte am Sonntagabend erklärt, er wolle die CSU nicht mehr in die Landtagswahl führen. (dpa)

Der Weg für Markus Söder ist frei: Der bayerische Finanzminister kann im kommenden Jahr Horst Seehofer als Ministerpräsident beerben. In einer CSU-Fraktionssitzung am Montag gab Innenminister Joachim Herrmann den Verzicht auf eine Gegenkandidatur bekannt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.cht eindeutig.

Die CSU entscheidet am Vormittag über ihr neues Personaltableau. Als erstes kommt die CSU-Fraktion im bayerischen Landtag zusammen, um den Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Herbst 2018 zu küren. Danach will der Parteivorstand über die Personalien beraten.

