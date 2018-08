Alexej Nawalny, russischer Oppositioneller und scharfer Kremlkritiker, ist vor geplanten Protesten erneut festgenommen worden. (Alexander Zemlianichenko/AP/dpa)

Nach der Ankündigung neuer landesweiter Proteste ist der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny in Moskau erneut festgenommen worden. Er sei vor seinem Haus von fünf Polizisten auf ein Revier mitgenommen worden, teilte seine Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag auf Twitter mit. Ihren Angaben zufolge soll er am Montag vor Gericht erscheinen. Bis dahin solle er in Gewahrsam bleiben.

Hintergrund der Festnahme könnten nicht genehmigte Kundgebungen im Januar sein, für die er sich noch immer verantworten müsse, sagte Jarmysch. Damals war der Oppositionelle zwar in Gewahrsam genommen, aber noch am selben Tag wieder freigelassen worden. Die Ermittlungen wurden jedoch nicht eingestellt.

Nawalny ist ein scharfer Kritiker von Staatschef Wladimir Putin. Anlässlich der angekündigten umstrittenen Rentenreform hat der Oppositionelle abermals zu Protesten am 9. September aufgerufen, die in 80 Städten in ganz Russland geplant werden. An dem Tag sollen in der russischen Hauptstadt und in weiteren Gebieten Regionalwahlen stattfinden. "Sie machen das nur, um ihn (Nawalny) vor dem 9. September auszuschalten", twitterte Sprecherin Jarmysch. "Kann man sich noch größere Feiglinge vorstellen?"

Rentenreform birgt soziale Sprengkraft

Der 42 Jahre alte Nawalny war im vergangenen Jahr mehrmals festgenommen und zu mehrtägigen Arreststrafen verurteilt worden. Zehntausende Menschen, besonders Schüler und Studenten, waren seinen Aufrufen zu Protesten gegen Korruption gefolgt. Dabei waren jeweils Hunderte Demonstranten festgenommen worden.

Mehr zum Thema Protest in mehr als 90 Städten Tausend Festnahmen in Russland bei Demos gegen Putin Von der Präsidentenwahl in Russland war Alexej Nawalny ausgeschlossen. Doch der Oppositionelle ... mehr »

Nawalny war bei der vergangenen Bürgermeisterwahl in Moskau 2013 ein Herausforderer von Amtsinhaber Sergej Sobjanin gewesen. Auf Anhieb hatte der Oppositionelle damals mehr als 27 Prozent der Stimmen erhalten. Bei Präsidentenwahl 2018 war der Blogger wegen einer umstrittenen Bewährungsstrafe ausgeschlossen worden.

Die geplanten Rentenreform ist in Russland sehr unbeliebt und birgt soziale Sprengkraft. Die Regierung hatte im Juni bekanntgegeben, das Rentenalter schrittweise anzuheben. Männer sollen statt wie bisher mit 60 künftig mit 65 Jahren in Rente gehen, Frauen sollen 8 Jahre länger arbeiten - bis 63. Bei Demonstrationen im Sommer waren Zehntausende Russen auf die Straße gegangen. (dpa)