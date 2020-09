Die Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften um die umstrittene separatistische Region Berg-Karabach gehen weiter. (Uncredited/Azerbaijan's Defense Ministry/dpa)

Die Bilder von den Luftschlägen Aserbaidschans gegen das von Armenien kontrollierte Berg-Karabach unterlegt das türkische Staatsfernsehen mit feuriger Schlachtmusik. Die Vertreter dieser Medien berichten seit dem Aufflammen des Konflikts im Südkaukasus am Sonntag direkt von den Kämpfen, die schon am dritten Tag zu den schwersten seit Jahrzehnten zählen. Allein in Berg-Karabach gibt es mehr als 100 Tote, das armenische Außenministerium schickt Bilder von verstümmelten Kindern und Erwachsenen, die in Krankenhäusern um ihr Leben ringen.

Selbst die Hauptstadt Stepanakert, die 2016 bei den schweren viertägigen Kämpfen in Berg-Karabach mit insgesamt 120 Toten verschont geblieben war, ist diesmal unter Beschuss. Das hoch gerüstete Militär aus dem ölreichen Aserbaidschan feiert Gebietsgewinne. Es rollen Panzer. Und es fliegen Raketen.

Anders als damals gilt in Aserbaidschan und Armenien diesmal Kriegsrecht. Weil es seit Jahrzehnten keine Bewegung in dem Konflikt gebe, werde er jetzt eben selbst tätig, donnert der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev. Befeuert wird er von seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan. Klares Ziel sei es, das Gebiet endlich Armenien zu entreißen - und mit den im Krieg der 1990er Jahre geflüchteten Aserbaidschanern neu zu besiedeln.

Den Schuldigen an der Totaleskalation haben Aliyev und Erdogan auch rasch ausgemacht: Armenien habe den jetzigen Krieg begonnen. Doch viele Experten sind sich einig, dass das von islamischen Staaten umzingelte christlich geprägte Armenien kaum Interesse haben kann an einem Blutvergießen. Das bis heute unter dem Trauma eines Völkermordes leidende kleine Volk, das sich seither in tiefer Feindschaft mit der Türkei sieht, kann nichts gewinnen.

Die Kämpfe gelten hingegen für den autoritären Staatschef Aliyev als wichtige innenpolitische Stärkung in Aserbaidschan. Und für Erdogan ist die Unterstützung des Brudervolks nicht nur Herzenssache. Die Türkei könne sich nicht aus dem Konflikt heraushalten, sagt Daria Isachenko, Wissenschaftlerin am Centrum für angewandte Türkeistudien (CATS) in Berlin. Sie sei kulturell und wirtschaftlich mit dem turksprachigen Nachbarland verbunden. Erdogan spreche daher auch von „einer Nation, zwei Staaten“.

Zudem verfolge die Türkei seit Längerem eine offensive Außenpolitik, wie auch an den Konflikten in Syrien, Libyen und am Gasstreit im Mittelmeer zu sehen sei. Einst sei der Westen der Lehrer gewesen und die Türkei der Schüler. „Jetzt verfolgt die Türkei die Idee, dass sie mitbestimmt“, sagt Isachenko. „Sie will nicht einfach nur ein Staat sein, sondern eine starke Macht auf der internationalen Bühne.“

Innenpolitisch schlägt Erdogan, wie auch im Gasstreit mit Griechenland, durchaus Gewinn aus dem Konflikt um Berg-Karabach. Er weckt damit nationalistische Gefühle. Und er kann sich der Unterstützung eines Großteils der Opposition sicher sein.

Vor allem aber belastet der Konflikt weiter das russisch-türkische Verhältnis. Nach Libyen und Syrien ist der Berg-Karabach-Konflikt nun die dritte Front, in der Russland und die Türkei unterschiedliche Seiten unterstützen. Russland ist Schutzmacht Armeniens, hat dort Tausende Soldaten, viele Panzer, Raketenabwehrsysteme und Kampfjets stationiert. Zugleich aber ist Aserbaidschan auch ein guter Waffenkunde bei der großen Rüstungsmacht Russland.

Niemand will verlieren

Zwar haben Erdogan und Kremlchef Wladimir Putin bisher stets eine Gesprächsebene gefunden. Doch besonders im Südkaukasus, wo sich schon zu Zarenzeiten das russische Imperium und das Osmanische Reich gegenüberstanden, wollen weder Moskau noch Ankara am Ende als Verlierer dastehen. Beide sehen den Südkaukasus als ihren direkten Einflussbereich. Der Kreml fordert die Türkei deshalb auf, Aserbaidschans Vormarsch zu stoppen und kein Öl ins Feuer zu gießen.

Wenn die Türkei sich militärisch einmische, dann drohe ein neuer Völkermord in Armenien, warnt der russische Militärexperte Alexej Arbatow. Dann werde auch Russland militärisch zur Hilfe eilen. „Es ist verpflichtet, Armenien zu beschützen.“ Arbatow sieht aber auf keiner Seite ein Interesse an einem großen Krieg. Und alleine könne sich Aserbaidschan Berg-Karabach nicht zurückholen. Es habe zwar die besser ausgerüstete Armee, doch seien die Karabach-Armenier die entschlosseneren und besser organisierten Kämpfer, sagt er.

Wie genau die türkische Unterstützung für Aserbaidschan aussieht, darüber wird heiß spekuliert. Armenien wirft der Türkei vor, verbündete Kämpfer aus Syrien zur Unterstützung Aserbaidschans entsandt zu haben. Beweise gibt es nicht. Aliyevs Berater Hikmet Hajiyev bezeichnete die Berichte am Dienstag im Gespräch mit Journalisten als „absolut gegenstandslos“. Aserbaidschan habe eine professionelle Armee, die selbst stark genug sei.

Schon im Juli zeigte das Militär bei Gefechten rund 300 Kilometer von Berg-Karabach entfernt seine Schlagkraft. Es folgte ein großes Manöver mit der Türkei. Dass die Lage in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal so eskaliert, sieht der Experte Sergej Markedonow als eine Folge fehlender internationaler Anstrengungen für eine friedliche Lösung des Konflikts. Am wahrscheinlichsten seien nun Kämpfe um kleine Gebietsgewinne. Die Gefahr sei aber, meint Markedonow bei der Denkfabrik Moskauer Carnegie Center, dass die Kriegsmaschine womöglich bald nicht mehr zu stoppen sei.