Erst verboten, dann vom Gericht erlaubt: eine Demonstration in Stuttgart gegen Corona-Einschränkungen. (Christoph Schmidt /dpa)

Als das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht kürzlich die strengen Corona-Auflagen im Landkreis Gütersloh kippte, tat es das vor allem mit Bezug auf einen Begriff: Verhältnismäßigkeit. Derart strikte Maßnahmen seien in diesem Fall eben nicht verhältnismäßig gewesen, urteilten die Richter. Wie stark dürfen persönliche Rechte im Kampf gegen Corona eingeschränkt werden? Diese grundsätzliche Frage hält seit Beginn der Pandemie Gerichte in ganz Deutschland auf Trab – und das ist gut so. Und nicht nur Deutschland. In Österreich hat am vergangenen Mittwoch der Verfassungsgerichtshof die zeitweiligen Ausgangsbeschränkungen teilweise für gesetzwidrig erklärt.

Dabei geht es gar nicht darum, wie ein Gericht letztendlich urteilt. Wichtig ist, dass oftmals im Schnellverfahren getroffene Entscheidungen anfechtbar bleiben. Immerhin betreffen bestimmte Corona-Auflagen grundlegende bürgerliche Freiheitsrechte, setzen gar Teile des Grundgesetzes faktisch außer Kraft. Dafür braucht es gewichtige Gründe, die in der unbestreitbaren Bedrohung durch das Coronavirus grundsätzlich gegeben sind.

Eine unantastbare Generalvollmacht ist damit allerdings noch lange nicht verbunden. Tausende Privatpersonen und Geschäftsleute sahen das ähnlich und klagten – gegen Besuchsverbote in Heimen, Grenzschließungen, Quarantäne-Verordnungen und viele weitere Auflagen. Dass ein großer Teil davon nicht erfolgreich war, ist zweitrangig. Bedeutender ist die Erkenntnis, dass die Bevölkerung im Ausnahmezustand mündig bleibt und bestimmte Entscheidungen hinterfragt. Sicherlich ist es häufig eher ein symbolischer Widerstand, der vor Gericht kaum Erfolgsaussichten hat. Teilweise haben die Klagen aber auch Ungerechtigkeiten ausgeräumt.

Beendigung der Flächenbegrenzung

Als im April zunächst nur Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen durften, empfanden das viele Geschäftsinhaber als willkürlich festgelegte Grenze. Und tatsächlich: In Hamburg kippte das Verwaltungsgericht die Beschränkung, da die Argumentation des Senats nicht stichhaltig sei, der zufolge größere Verkaufsflächen mehr Kunden anziehen würden. In München gab es wenig später ein ähnliches Urteil – kurz darauf beendeten Bund und Länder die Flächenbegrenzung. Ob das ausschließlich aufgrund der Gerichtsurteile geschah? Fraglich. Dass jedoch die Geschäftsleute in diesem Fall mit ihrem Widerstand Anteil an der Neuregelung von Auflagen hatten, ist unbestreitbar.

Diese Einflussnahme ist umso höher zu gewichten, da die meisten Auflagen nicht auf Gesetzen basieren, sondern auf Verordnungen. Da es kaum parlamentarische Abstimmungen über die Maßnahmen gibt, fehlt die Kontrolle der Legislative. Genau deshalb sind handlungsfähige Gerichte als Kontrollinstanz aktuell besonders wichtig. Dass Urteile manchmal verwirrend erscheinen – zum Beispiel als das Bremer Oberverwaltungsgericht die 800-Quadratmeter-Begrenzung eben nicht beanstandete –, ist mehr Ausdruck richterlicher Souveränität als Makel.

Trotz der vielen Klagen wäre es falsch, daraus einen unverhältnismäßigen Konflikt von Politik, Bürgern und Gerichten zu konstruieren. Wer klagt, will in aller Regel nicht die Politik bloßstellen, sondern agiert oft aus Existenzangst und dem Empfinden von Ungerechtigkeit. Natürlich gibt es jene Schreihälse, die Deutschland zurück auf dem Weg in die Diktatur sehen und mit überzogener Polemik vermeintlichen Anfängen wehren wollen. Nur wäre es fatal, diese Minderheit zum Maßstab zu machen. Weil jemand gegen bestimmte Maßnahmen klagt, stellt er nicht das System infrage.

Kanzleramtschef Helge Braun hatte im Mai Urteile gegen Corona-Maßnahmen als „Herausforderung“ und alle Schließungen als rechtlich unproblematisch bezeichnet. Dafür erhielt er zwar aus der Politik keine Zustimmung, aber auch keinen Widerspruch. Vom Richterbund hingegen erfuhr Braun zu Recht harsche Kritik. Wenn nämlich ein Gericht eine Corona-Auflage kippt, sollten deren Macher das nicht als Niederlage interpretieren, sondern als wertvolles Korrektiv eines funktionierenden Rechtsstaates.