Als Jens Spahn redet, platzt Britta Haßelmann der Kragen. „Wir kämpfen als Gesellschaft geschlossen und entschlossen gegen Corona“, mahnt der CDU-Gesundheitsminister. Die Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen meint mit ihrem Ausbruch aber nicht Spahn, sie sieht eine Missachtung dieses gemeinsamen Kampfes drüben bei der AfD. „Wir sind kein Stehparlament“, ruft Haßelmann wütend. Spahn muss seine Rede unterbrechen. Denn mehrere AfD-Abgeordnete stehen dicht beisammen, eine Missachtung der gemeinsam vereinbarten Corona-Abstandsregelungen von 1,50 Metern auch im Bundestag.

Dieser 25. März 2020 ist ein durchaus historischer Tag für das Parlament. Aber auch einer, der schon kommende Konflikte andeutet und aufzeigt. Dieser Moment einer nationalen Einheit könnte letztlich nur eine Momentaufnahme sein.

Trotz der rasanten Virus-Ausbreitung sind Hunderte Abgeordnete nach Berlin gereist, um im Eilverfahren ein Krisenpaket zu schnüren, das ohne Beispiel ist. Statt monatelanger Debatten, Expertenanhörungen und Nachbesserungen, gibt es morgens en bloc eine Debatte und damit die erste Lesung, dann folgen die Ausschussberatungen und am Nachmittag die 2. und 3. Lesung mit den Schlussabstimmungen.

Im Plenum und auf der Regierungsbank sind immer zwei Plätze zwischen jedem Abgeordneten frei, die Saaldiener tragen Einweghandschuhe, und nach jedem Redner wird das Pult desinfiziert. Linken-Chefin Katja Kipping hält sich die ganze Zeit einen grauen Schal vor Mund und Nase, auch die SPD-Abgeordnete Nina Scheer setzt auf den Schal-Mundschutz. Es bilden sich nicht wie sonst Abgeordnetentrauben, die Debatten sind mitunter so ruhig und leblos wie draußen der menschenleere Platz vor dem Reichstag.

Der Stuhl mit der erhöhten Rückenlehne in den Reihen der Regierung ist an diesem Tag leer. Kanzlerin Angela Merkel ist in Quarantäne – und nutzt die Zeit, um zum Beispiel von daheim mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die Pandemie per Telefon zu beraten. Anders als sonst sitzt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ganz allein vorn auf dem Podium, die Schriftführer wurden mit Beistelltischen bei den Stenografen vor den Abgeordnetenreihen positioniert. In diesen Tagen zeigt sich die Organisationskraft der Verwaltung – aber auch, wie schnell die Legislative im Notfall zu Entscheidungen fähig ist.

Als Schäuble um Punkt neun das Wort ergreift, verweist er auf die besondere Verantwortung einer Regierung in Krisenzeiten. „Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt.“ Die Handlungsfähigkeit des Bundestags müsse „unter allen Umständen gewahrt bleiben“ – zur Not will man mit stark reduzierten Fraktionen tagen.

Schäuble dankt den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegekräften, den Gesundheits- und Sicherheitskräften, „die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen“. Da klatschen alle Abgeordneten. Schäuble bezieht in diesen Dank auch all die Menschen ein, die unter erhöhtem Ansteckungsrisiko die Versorgung im Land sichern. Es geht an diesem Tag, so hat es CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ausgerechnet, um fast 1400 Milliarden Euro an Maßnahmen, Krediten, Garantien. Mit dem „größten Solidarpakt seit der Wiedervereinigung“ (Dobrindt) werden drei Schutzschirme für die Gesundheit, die Unternehmen und die Bürger beschlossen.

Das reicht von 50 000 Euro für Krankenhäuser für jedes zusätzliche Intensivbett über 15000 Euro Soforthilfe für Kleinstunternehmen und mögliche Staatsbeteiligungen bei Konzernen bis zu einem Kündigungsmoratorium für plötzlich einkommenslose Mieter und maximal 2016 Euro im Monat für Eltern, die ihre Kinder wegen Kita- oder Schulausfall selbst betreuen müssen.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) darf an diesem Tag anstelle von Angela Merkel quasi die Corona-Regierungserklärung übernehmen. „Lassen Sie mich vorweg diesem Hause herzliche Grüße von der Bundeskanzlerin ausrichten und umkehrt Frau Merkel Grüße ins Home­office schicken“, beginnt Scholz, um dann nahtlos überzugehen zum Ernst der Lage. „Wir erleben gegenwärtig eine Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Vorbild ist.“ Und Scholz betont: „Sie zeigt, dass Politikmodelle falsch sind, die der Devise folgen, dass jeder am besten alleine zurechtkommen kann.“

Der Bundestag stellt einen epidemiologischen Notstand fest, gibt dem Bund mehr Durchgriffsrechte und setzt erstmals die Schuldenbremse außer Kraft. Bei der namentlichen Abstimmung stehen die Urnen im Westflügel des Reichstags mehrere Meter getrennt voneinander, Abstand auch beim Abstimmen. Am Ende stimmen 469 Abgeordnete bei drei Gegenstimmen und 55 Enthaltungen für die Lockerung der Schuldenbremse.

In der Debatte schimmert aber immer wieder durch: Die Welt nach Corona wird eine andere sein. Auf Ungarn wird verwiesen, wo Ministerpräsident Viktor Orbán demokratische Rechte durch die Notlage weiter schleift, auf US-Präsident Donald Trump, der lieber mehr Corona-Tote in Kauf nehmen will, damit die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt. Die Wall Street dankt es ihm mit einem Rekordanstieg des Dow Jones. Doch auch das ist nur eine fragile Momentaufnahme. Immer wieder geht es um die Fehler und Uneinigkeit der EU bei dieser zu spät erkannten Viruskrise.

FDP-Fraktionschef Christian Lindner hofft vergeblich auf eine Antwort auf die Frage aller Fragen: Wie lange soll der Stillstand gehen? Mehrere Unionsabgeordnete sprechen von drei Monaten. „Jetzt ist die Stunde des Staates. Aber auch seine Möglichkeiten sind begrenzt“, betont Lindner. Die Folgekosten könne man nicht künftigen Generationen aufbürden. Immerhin werden die 156 Milliarden Euro an neuen Schulden erstmals mit einem konkreten Tilgungsplan versehen – ab 2023 sollen sie über 20 Jahre zurückgezahlt werden.

Sogar die AfD trägt das meiste mit. „Zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht“, betont der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland. Diese Zustimmung bedeute allerdings nicht, „dass wir uns nicht vorbehalten, nach Abklingen der Krise die zu Beginn der Krise gemachten Fehler der Regierung zu benennen“.

Einreisekontrollen seien zu spät gekommen und die Vorsorgemaßnahmen trotz vorliegender Pandemie-Szenarien völlig ungenügend gewesen. Er vermisse zudem einen Ausstiegsplan aus dem jetzigen Shutdown. „Es ergibt keinen Sinn, die Anzahl der Corona-Toten auf Kosten möglicher Suizid-Opfer zu senken.“ Da platzt der SPD-Abgeordneten Yasmin Fahimi der Kragen: „Meine Güte“, ruft sie. Je nachdem, wie schwer die Verwerfungen werden, scheint in Gaulands Ausführungen schon das Narrativ angelegt, wieder die Kanzlerin und ihre Regierung für alles Übel verantwortlich zu machen.