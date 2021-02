Aussprache nach der Regierungserklärung: FDP-Chef Lindner spricht zu Kanzlerin Angela Merkel. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Es gilt in Corona-Zeiten als Selbstverständlichkeit, dass die Regierungschefin dem Parlament erläutert, was sie gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossen hat. Das hat Angela Merkel mit ihrer Regierungserklärung getan. Noch selbstverständlicher und richtiger jedoch wäre es, wenn die Regierung und das Parlament vorher diskutierten, was anschließend beschlossen werden soll. Auf diesen Vorwurf kann man herunterbrechen, was am gestrigen Donnerstag im Bundestag diskutiert worden ist.

Die Frage, wie die Opposition in der Krise agiert, hängt spürbar mit dem anbrechenden Wahljahr zusammen. Noch wichtiger nämlich als ihr Recht auf Mitbestimmung ist den Parlamentariern, ihre jeweilige Partei gut dastehen zu lassen. Dass die Koalitionäre von SPD, CDU und CSU sich in weiten Teilen einig darüber sind, ihr Möglichstes zu tun, um mit den Mitteln der Politik dem Volk zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden, war vorhersehbar. Interessanter ist da schon, zu beobachten, wie arg verschieden sich die vier Oppositionsfraktionen für das Superwahljahr in Stellung bringen. Da gibt es die Konstruktiven bei FDP und Grünen, die ab Herbst im Bund mitregieren möchten. Dann die Halbdestruktiven bei der Linken, die Grün-Rot-Rot noch nicht abgeschrieben haben. Und dann die Destruktiven von der AfD.

Die Bürger als Spielball der Mächtigen – das ist Alice Weidels Erzählung. Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD redet von „Kungelrunden“, sozialen „Verwüstungen“ und „willfährigen Wissenschaftlern“. Ihre Wut erschwert es, zu erkennen, was die AfD an Lösungen beizutragen hat. Weidel fordert den „raschen und verbindlichen Ausstieg aus dem Lockdown“. Zudem genügend Impfstoff, die Stärkung des Gesundheitssystems und die Wiederherstellung aller Grundrechte. Der Weg dahin solle vom Parlament beraten werden. Dem würden in großen Teilen nicht einmal die Regierungsfraktionen widersprechen.

In Zeiten von Corona ist das Interesse an den Vorgängen im Bundestag groß. Da gilt es, die öffentliche Bühne zu nutzen. Doch die Frage sei erlaubt, ob die Bürgerinnen und Bürger es schätzen, wenn die Opposition erklärt, es einfach besser zu wissen, aber nicht die Frage beantwortet, wie das genau gehen soll. Die Corona-Krise ist komplex, ihre Steuerung teuer erkauft. Viele Menschen beruhigt es, eine Naturwissenschaftlerin im Kanzleramt zu wissen, die politisch nichts mehr werden muss.

Warum das Parlament hingegen nicht sein Recht ausübt, die Regierung mindestens vor den Treffen mit den Länderchefs einzubestellen, bleibt unklar. Ein Bundestag, der sich lediglich als zuständig dafür empfindet, Gelder und Rechtsrahmen zu beschließen, auf dass die Länder handeln, verfehlt seine Bestimmung als Volksvertretung grandios. Nicht umsonst hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, gerade erklärt, je wichtiger die betroffenen Rechtsgüter seien, desto stärker sei der Gesetzgeber gefragt. Übertretungen werde die Judikative zuverlässig korrigieren.

Um die Frage dieses Kräfteverhältnisses kreisen denn auch die Reden der Konstruktiven. FDP-Fraktionschef Christian Lindner hält eine farbige Grafik mit einem Ausstiegsplan in die Kameras und spricht von Vertrauen in die „Eigenverantwortung der Menschen“. Göring-Eckardt geißelt die „fehlende Strategie“ der Regierung. Und Dietmar Bartsch stellt vor allem Fragen und kritisiert die Milliardengewinne des Lidl-Konzerns im Coronajahr. Es sind dies die politischen Signale einer Opposition, die möglicherweise manchmal ganz froh darüber ist, nicht im Wochentakt Entscheidungen von nationaler Tragweite treffen zu müssen. Und damit auch: dafür haftbar gemacht zu werden.

Es ist wahr: Krisen zahlen meist auf das Konto der Regierenden, der Macher ein. Um mit einem lebensbedrohlichen Virus fertig zu werden, braucht es Beharrungsvermögen und Einigkeit. Doch das ist noch nie die Rolle der Opposition gewesen. Kritisch sein, konstruktiv bleiben und dabei um keinen Preis eigene parlamentarische Befugnisse hergeben – darum geht es in der Coronakrise. Gerade in einem Wahljahr wie diesem.