Kronzeuge sagt gegen Trump aus

Der US-Botschafter William Taylor (2. v. l.) belastete mit seiner Aussage im Kongress Präsident Donald Trump in der Ukraine-­Affäre schwer. (Harnik/dpa)

Zwei Tage nach dem von einem Whistleblower an die Öffentlichkeit gebrachten Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli dieses Jahres stand US-Botschafter William Taylor an einer stark kriegsbeschädigten Brücke in der Donbass-Region. Das Zurückhalten amerikanischer Militärhilfe in Höhe von 391 Millionen US-Dollar empfand er in diesem Moment als Betrug an Verbündeten durch den amerikanischen Präsidenten.

„Mehr als 13 000 Ukrainer sind in diesem Krieg schon ums Leben gekommen“, räsoniert Taylor in seinem schriftlichen Statement zu Beginn der Befragung unter Eid im Kongress. „Und mehr Ukrainer werden zweifelsohne sterben, wenn die US-Hilfe ausbleibt“, so der Kronzeuge. Zu diesem Zeitpunkt wusste der 72-jährige Karriere-Diplomat nicht, was Trump in dem Telefonat mit Selenskyj gesagt hatte. Das Weiße Haus hielt den neuen Botschafter darüber im Dunkeln. Aber Taylor hatte bereits bei einer Videokonferenz mit den Haushaltsbeamten der Regierung am 10. Juli erfahren, dass die Militärhilfe auf Eis gelegt war. Eine hohe Mitarbeiterin des „Office of Management and Budget“ (OMB) informierte die Teilnehmer, dass „die Direktive des Präsidenten durch den Stabschef (des Weißen Hauses, Anm. d. Red.) an das OMB erging“.

Taylor war im Frühjahr dem Ruf von Außenminister Mike Pompeo aus dem Ruhestand zurück auf seinen alten Posten gefolgt, den er unter George W. Bush schon einmal innehatte. Binnen Tagen entdeckte der Botschafter, dass es neben dem offiziellen „einen irregulären, informellen diplomatischen Kanal“ gab, der seine Diplomatie unterminierte. Eine Schlüsselrolle habe dabei Trumps Hausanwalt Rudy Giuliani gespielt.

Taylor schildert, wie er nach und nach realisierte, „dass etwas merkwürdig war“. Bei einer Reihe verschlüsselter Textnachrichten und Telefonaten mit dem Ukraine-Beauftragten Kurt Volker und EU-Botschafter Gordon Sondland Mitte Juli erfuhr Taylor, dass Trump als Gegenleistung für ein Treffen mit Selenskyj und für die Freigabe der Militärhilfe die Ankündigung von Ermittlungen verlangte. Sondland habe ihm dargelegt, der Präsident sei ein Geschäftsmann und wolle erst etwas sehen, bevor er einen Scheck unterschreibe. „Alles“ hänge von einer Ankündigungen von Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsanwärter Joe Biden im amerikanischen Fernsehen ab.

Obwohl sich US-Präsident Trump vor der Befragung Taylors über ein politisches „Lynchen“ beschwerte, widersprach das Weiße Haus den Darstellungen des Botschafters nicht. „Das hat dem Präsidenten unglaublich geschadet“, fasst der Demokrat Ted Lieu den Tenor vieler Kollegen zusammen. Es stehe nun außer Frage, dass es ein „Quid pro quo“ („dies für das“) gegeben habe. Betretene Stille herrschte dagegen bei den Republikanern, die sich nicht zu der Anhörung äußern wollten.