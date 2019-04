Keine Zugeständnisse an die "Gelbwesten", aber doch soziale Korrekturen: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, hält an seinen Reformplänen nach der Bürgerdebatte fest. (Michel Euler / dpa)

Dem französischen Präsidenten blieben unter dem Druck der "Gelbwesten“-Proteste nur zwei Möglichkeiten: zurückzuweichen oder weiter nach vorne zu marschieren in der Hoffnung, die Franzosen mögen ihm folgen. Kein Zurück, sondern die Beschleunigung seines Kurses, mit dem er eine gerechtere Gesellschaft verspricht. Damit bereitete er geschickt den Boden für seine umstrittene Reform des Rentensystems und der Arbeitslosenversicherung.

Das ist die riskantere, die kühnere Variante. Mit einer symbolkräftigen Geste wie der Wiedereinführung der Reichensteuer hätte der Staatschef viele „Gelbwesten“ besänftigen können; es wäre aber seine eigene Überzeugung: Macron will Gutverdiener nicht aus dem Land treiben, sondern zu Investitionen anreizen. Die enttäuschten „Gelbwesten“ rufen zu neuen Kundgebungen auf. Ob sie nochmals großen Druck aufbauen können, ist fraglich. Macron plant ja auch soziale Kurskorrekturen: Er will die kleinen Renten anheben und wieder an die Inflation koppeln, die Steuern senken. Doch die Effekte werden nicht sofort, sondern erst mittelfristig erkennbar sein – selbst wenn er schnell handelt.