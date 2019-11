Bürgermeister Bovenschulte und seine Bremer SPD möchten zur "Kümmererpartei" werden. (Karsten Klama/dpa)

Die Bremer SPD probt den Neuanfang oder ein Neuanfängchen. Jedenfalls will sie es nicht damit bewenden lassen, dass Andreas Bovenschulte statt in der Bürgerschaft im Rathaus sitzt und Carsten Sieling statt im Senat im Landtag. Irgendetwas soll in Gang kommen, wobei sich die Partei recht schwer damit tut, die eigene Lage schonungslos zu beschreiben. Dabei ist ungewiss, ob man den Zustand nach außen hin beschönigt und intern hart mit sich ins Gericht geht oder ob sich das Selbstbild massiv vom Eindruck externer Beobachter absetzt.

Neuen Minusrekord vermeiden

Während des Sonderparteitags im Oktober sollte diskutiert werden, wie die politische Arbeit aussehen muss, um bei der Wahl in vier Jahren keinen neuen Minusrekord befürchten zu müssen. Betont wurde aber auch, dass ein außerordentlicher Landesparteitag, anders als der Name vermuten lässt, nichts Außergewöhnliches sei. Der SPD-Unterbezirksvorsitzender Falk Wagner bezeichnete ihn „als Mischung aus Lagebesprechung und Schulungsangebot“. Die Sozialdemokraten arbeiteten fortwährend an sich selbst. „Diskussion und Beteiligung der Mitglieder gehören geradezu zur DNA der Bremer SPD“, sagte Landesgeschäftsführer Roland Pahl.

Öffentlich werden Vermittlungsdefizite eingeräumt. Die SPD sei besser als ihr Ruf. Was ihr gelinge, wofür sie stehe, komme nur nicht bei den Bürgern an. Die Themen der Arbeitsgruppen, die sich während des Parteitags gebildet hatten, konzentrierten sich eher aufs Ungefähre. Das Was scheint klar („Botschaften verständlich rüberbringen“, „Nichtwähler erreichen“, „Mitglieder mobilisieren“), über das Wie ist noch nicht viel bekannt.

Wer die Aussprache überhaupt eingefordert hatte, scheint ebenfalls rätselhaft. Die Basis hatte darauf gedrängt, hieß es einerseits, der Parteivorstand nimmt für sich in Anspruch, ihn anberaumt zu haben. Andererseits wurden in der Gartenstadt Vahr Unterschriften gesammelt. Wie auch immer, wer auch immer, die SPD ließ nicht den Eindruck entstehen, dass die Delegierten allein zur Selbstzerfleischung in Osterholz zusammenkamen. Das Arbeitsprogramm umfasste eine Reihe von Anträgen zu vollkommen anderen Themen.

Die Selbstanalyse förderte indes zutage, dass sich die Bremer SPD stärker als „Kümmererpartei“ beweisen müsse, betonte Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Grundlage dafür seien Präsenz und Bürgernähe – hingehen, zuhören, ins Gespräch kommen. Dagegen ist nichts zu sagen, im Gegenteil, man sollte meinen, dass Parteien dazu da sind. Sich der Menschen, ihrer Sorgen, ihrer Wünsche und Vorschläge anzunehmen und zum Gegenstand politischen Handels zu machen, ist ihre Existenzberechtigung.

Martin Schulz wollte SPD auch zur "Kümmererpartei" machen

Das Sich-Kümmern versucht die SPD seit einigen Jahren, als Alleinstellungsmerkmal für sich zu reklamieren und herauszustellen. Martin Schulz verwendete das Wort in seiner Rede zur Wiederwahl als Parteivorsitzender beim Bundesparteitag 2017 mehr als ein Dutzend Mal: „Wir sind die Partei, die sich darum kümmern muss, dass jeder und jede mitkommt.“ Dafür wollte Schulz als Parteichef einstehen, nicht ahnend, dass ihm nur zwei Monate Zeit bleiben würden. Seit auch seine Nachfolgerin Andrea Nahles der Partei abhandengekommen ist, seit Juni, kümmert sich die SPD auf Bundesebene intensiv um sich selbst, auf der Suche nach einer neuen Parteispitze.

Die Bremer SPD scheint sich mit dem Sonderparteitag vorerst genügend, um die eigene Achse gedreht zu haben. Der Bürgermeister ist damit beschäftigt, seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Er geht auf Tuchfühlung mit der Bevölkerung, tourt durch die Stadtteile, schüttelt Hände, besucht Einrichtungen, erzählt in kleinen Videos von seinen Quartiersbesuchen. Volksnähe beweist der „rote Riese“ („Frankfurter Rundschau“), indem er sich nicht lange ziert, wenn ihm eine Gitarre auf den Schoß gelegt wird. Das ist die Weyher Schule. Dort ließ er selten Veranstaltungen aus. „Die Weyher durften auf Festen und Feiern in der Gemeinde eine ganz andere Seite ihres Bürgermeisters erleben, wenn dieser zur Gitarre griff“, berichtete diese Zeitung anlässlich seines dortigen Abschieds.

Wie Weyhe ist Bremen? Bovenschulte wird viel schütteln und schunkeln, spielen und singen müssen, um die Herzen der Bremer zu erobern, allein mengenmäßig. Ernst wird es, wenn er Bitten abschlagen und Hoffnungen enttäuschen muss. Das ist unausweichlich: Den Etat belasten durch Flughafen und Geno unverhoffte Finanzierungslücken. Im Verhältnis zu den Bürgerwünschen wird der finanzielle Spielraum damit kümmerlich.