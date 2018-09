Paul Manafort, der ehemalige Wahlkampfleiter von US-Präsident Trump. (Pablo Martinez Monsivais/dpa)

Paul Manafort stand vor einem Dilemma, das sich nur durch die Antwort auf eine Frage lösen lies: Wem vertraut er am Ende mehr? Donald Trump, der seinem früheren Wahlkampfmanager eine Begnadigung in Aussicht stellte, wenn er vor Gericht den Mund hält? Oder Robert Mueller, der den 69-Jährigen davor bewahren kann, bis zu seinem Lebensende hinter Gittern zu sitzen? Indem er sich nun offen gegen Trump stellt und einen Kuhhandel mit dem Sonderermittler in der Russlandaffäre eingeht, steigt die Verunsicherung des ohnehin schon nervösen Präsidenten ins Unermessliche. Zurecht.

Mehr zum Thema Ermittlungen in Washington Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort kooperiert mit Justiz Singt er oder singt er nicht? Und wenn ja, welche Melodie? Die Bereitschaft Paul Manaforts, mit der ... mehr »

Denn nun kooperieren neben einer Reihe kleinerer Fische drei Schlüsselpersonen aus dem engsten Zirkel um Trump mit der Staatsanwaltschaft: sein erster Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn, der langjährige Hausanwalt Michael Cohen und nun eben auch sein Ex-Wahlkampfmanager. Manafort kann mit seinen Russland-Kontakten und seiner ehemaligen Rolle gewiss Licht ins Dunkel der Affäre um eine mögliche Verschwörung des Wahlkampfteams Trumps mit der Regierung in Moskau bringen.