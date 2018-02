Maltas Hauptstadt Valletta geht zurück auf eine Bastion des Malteserordens und darf in diesem Jahr neben dem friesischen Leeuwarden den Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ tragen. (dpa)

Das war kein politischer Mord!“ Andrew, Mitte vierzig, sein rundes Gesicht von Wind und Sonne gegerbt, blinzende Augen, krauses Haar, dicker Bauch, reißt das Lenkrad scharf nach rechts und zwingt seinen weißen, klapprigen Neunsitzer mit jaulenden Reifen in die mit Schlaglöchern übersäte Kurve nach Marsaxlokk, ein malerisches Fischerdörfchen an der Südküste Maltas. „Sie schrieb über die Mafia. Tust du das, dann wollen sie, dass du die Schnauze hältst. Man wollte sie zum Schweigen bringen.“ Es ist angenehm warm, ein laues Lüftchen weht. Die Busse fahren für ein paar Stunden nicht. Hochbetrieb für Andrew, den Taxi-Fahrer mit seinem alten Neunsitzer. Er tritt resolut auf die Bremse. „Hier, diese Taverne hat guten Fisch. Lass‘ es dir schmecken!“

Malta, Insel-Staat, 440 000 Einwohner, katholisch, seit 1964 unabhängig, seit dem 1. Mai 2004 EU-Mitglied, seit 2008 in der Eurozone, seit dem 20. Januar Europas Kulturhauptstadt, zwischen Sizilien und Libyen gelegen, in dem sich seit Ewigkeiten die konservative Nationalist Party und die Labour Party in der Regierung abwechseln, geriet plötzlich in die internationalen Schlagzeilen. Wegen eines Mordes. Daphne Caruana Galizia, maltesische Enthüllungsjournalistin und Bloggerin, wurde am 16. Oktober mit einer Autobombe getötet. Sie wurde nur 53 Jahre alt. Der Fall sorgte weltweit durch seine Brutalität für Aufsehen. Die Bombe in ihrem Peugeot 108 explodierte, als sie gerade von der Ausfahrt ihres Hauses in Bidnija, in dem sie mit Mann und drei Söhnen lebte, 25 Kilometer nördlich von Maltas Kapitale Valletta gelegen, auf die Landstraße gefahren war. Ihre sterblichen Überreste blieben mehr als 24 Stunden an fünf Stellen auf einem Acker verstreut.

„Weshalb? Ihr Mann und ihre Söhne sahen die Teile der Leiche auf der Fahrt nach Hause. Das ist so widerlich, so menschenverachtend“, klagt Jason Azzopardi, Rechtsanwalt der Familie. Die Ermordung Daphnes, wie sie alle hier in Malta nennen, hat tiefe Spuren auf der abgelegenen Mittelmeerinsel hinterlassen. Die studierte Archäologin grub gerne. Und tief. Aber nicht nach antiken Funden, sondern nach ganz anderen Dingen. Sie brachte Brisantes zutage.

„Sie wusste, dass ihr Leben in Gefahr war. Dennoch schrieb sie weiter“

„Daphne war Maltas Top-Investigativjournalistin, eine unglaublich gute Enthüllungsjournalistin. Ihr Blog hatte täglich Hunderttausende Aufrufe. Für viele von uns ist das ein persönlicher Verlust. Es war eine tägliche Routine, ihren Blog zu lesen“, sagt Mark Wood, Chefredakteur der englischsprachigen „Malta Times“, der führenden Qualitätszeitung im kleinsten EU-Land. Wood, 56, sitzt in einem kleinen Büro, gleich neben dem Newsroom der „Malta Times“ in einem zweistöckigen Neubau in einem tristen Gewerbegebiet in Valletta. „Daphne wusste, dass ihr Leben in Gefahr war. Dennoch schrieb sie weiter. Das zeugt von Mut.“ Reichlich Stoff für ihre Geschichten lag buchstäblich vor ihrer Haustür. Korruption, Geldwäsche, allerlei dubiose Machenschaften, auch von Regierungsmitgliedern, aufzudecken, hatte sich Daphne Caruana Galizia zur Lebensaufgabe gemacht.

Einen Coup landete sie im April 2016. Daphnes ältester Sohn Matthew, 30, Mitglied im internationalen Recherchenetzwerk ICIJ, steckte seiner Mutter den Malta-Teil der ominösen Panama Papers. Und sie ließ sich nicht lumpen. Sie publizierte die Verwicklung von exponierten Regierungsmitgliedern: Gleich hinter zwei Offshore-Firmen in Panama, Hearnville und Tillgate, würden Maltas damaliger Energie- und Gesundheitsminister, Konrad Mizzi, heute Tourismusminister, sowie Keith Schembri, Stabschef von Premier Joseph Muscat, alle von der seit 2013 wieder regierenden Labour Party, stecken.

Ein handfester Skandal. Eigentlich. Dennoch dachte keiner der Politiker an Rücktritt. „Malta war zwar 150 Jahre eine britische Kronkolonie, hier gilt englisches Recht. Aber hier gelten auch andere politische Sitten. Rücktritte gehören nicht zur Selbstverständlichkeit im politischen Betrieb. „Im Gegenteil“, sagt Wood. Genau ein Jahr später, im April 2017, enthüllte Daphne Caruana Galizia, dass auch Muscats Frau Michelle in die Panama Papers verwickelt sei. Ihr gehöre die Firma Egrant. Der happige Vorwurf: Egrant habe eine Million US-Dollar von Leyla Alijeva kassiert, der Tochter des schillernden Präsidenten Aserbaidschans Ilham Alijev. Die Transaktion sei über die Pilatus Bank in Malta abgewickelt worden. Das Geldinstitut gründete 2014 ein Iraner, der Bürger der Karibikinsel St. Kitts and Nevis ist, wie Malta Mitglied im Commonwealth of Nations, und der angibt, in einem Vorort von Washington zu leben, tatsächlich aber in Dubai residiert. Die Banklizenz erhält der besagte Iraner mit dubiosem Kapital. Die Pilatus Bank hat nur 130, dafür aber offenbar sehr betuchte Kunden. Ihr Bilanzvolumen: stattliche 300 Millionen Euro. Konten führt die Pilatus Bank auch für das umtriebige Ministerduo Konrad Mizzi und Keith Schembri, die einzig dazu dienen, Transaktionen in Offshoregesellschaften abzuwickeln.

Wer glaubt, Premier Muscat würde spätestens nach der unsäglichen Causa Michelle das Handtuch werfen, der irrt gewaltig. Er ergriff die Flucht nach vorne. Statt turnusgemäß bis März 2018 die Parlamentswahlen abzuwarten, rief er für Anfang Juni des vorigen Jahres vorgezogene Neuwahlen aus. Muscats Labour Party triumphierte.

„Das war eine barbarische Tat. Mein Interesse ist, die unsichtbare Hand hinter diesem Verbrechen aufzudecken“, beteuerte der Premier unmittelbar nach der furchtbaren Tat. Ansonsten halten sich Muscat und Co. eher bedeckt. Er will jedenfalls allen zeigen, dass er es ehrlich meint. Nach der Ermordung der populären Bloggerin setzte die Regierung eine Belohnung von einer Million Euro für Hinweise auf die Mörder der Journalistin aus. Ferner ermittelten von Anfang an neben maltesischen Behörden auch Europol, das FBI sowie finnische Geheimdienstmitarbeiter auf Malta. Anfang Dezember wurden drei Verdächtige wegen Mordes angeklagt. Alle sind Malteser, darunter zwei Brüder, das Trio ist zwischen 53 und 55 Jahre alt. Sie sind der Polizei bekannte Gauner, Betrüger. Keine Killer, zumindest bisher. Sie bestreiten die Tat. Sieben weitere Beschuldigte kamen gegen Kaution frei. Laut Anklage soll das Trio Daphne über längere Zeit beschattet, die Autobombe an ihrem Peugeot befestigt und diese auch gezündet haben. Sie haben jedoch mit Sicherheit nur einen Auftrag ausgeführt. Daphne Caruana Galizia hatte nichts über das angeklagte Trio geschrieben. Feinde hatte sie jedenfalls genug. Zum Zeitpunkt ihrer Ermordung waren gegen Daphne Caruana Galizia 47 Klagen anhängig.

„Ich habe doch nur meinen Job gemacht“

Mark Wood, der Chefredakteur der angesehenen „Malta Times“, bleibt skeptisch. Für ihn ist das Vertrauen der Malteser in den Rechtsstaat endgültig erodiert. „Die Rechtsstaatlichkeit scheint auf Malta schon länger nicht so zu funktionieren, wie sie funktionieren sollte“, legt er den Finger in die Wunde. Der Inselstaat befinde sich mittlerweile in einer Verfassungskrise. Die Kontrolle der Regierung durch staatliche Institutionen, besonders in politisch heiklen Fällen, sei nicht mehr gewährleistet, die Trennung der Gewalten nur noch Wunschdenken, betont Wood.

Die Fakten: Weder gegen die beiden Schlüsselpersonen in Muscats Kabinett, die in die Panama Papers verwickelt sind, noch gegen Muscats Frau Michelle haben die maltesischen Behörden bisher ernsthaft Ermittlungen geführt. Sie bleiben unbehelligt. Die dubiose Pilatus Bank wurde ferner im März 2016 zunächst in einem umfangreichen Report der maltesischen Anti-Geldwäsche-Behörde FIAU schwer belastet. Doch kurze Zeit später, im September 2016, bescheinigte ihr ausgerechnet die FIAU ein astreines Geschäftsgebaren.

Jonathan Ferris drückt auf den obersten Knopf des Aufzuges in einem Nobel-Hotel in Sliema. „Wir fahren ganz nach oben. In die Lounge. Da sind wir allein.“ Ferris, 44, Brille, blasse Gesichtsfarbe, schmächtig, perfekt sitzender Anzug, ist das, was man im real existierenden Malta getrost auch einen Nestbeschmutzer nennen kann. Einen professionellen und dazu auch einen mit Herz und Leidenschaft. Fünf Uniabschlüsse hat Ferris, dessen schottischer Großvater als britischer Marineoffizier in den damaligen Kronkolonien im Mittelmeer tingelte. In Wirtschaft, Philosophie und Theologie, ferner einen Master in Theologie und in: Kriminologie.

Nach seinem Berufseinstieg in die Privatwirtschaft bewarb er sich bei der Polizei. Das war 2011. Ferris wurde Inspektor, zuständig für Ermittlungen in Kriminalfällen. Und er ermittelte verdammt gut. In fünf Jahren habe er etwa 400 Fälle bearbeitet, die meisten klärte er auf, sagt er mit sichtlichem Stolz. Seine Spezialität: die große Korruption in seinem Land aufdecken. Sein bekanntester Fall: Die Korruptionsaffäre um John Dalli. Im Februar 2010 wurde Dalli, heute 69, ein Politiker der konservativen Nationalist Party, die damals in Malta regierte, Mitglied der EU-Kommission unter Jose Manuel Barroso, wo er als EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz fungierte. Nach Korruptionsvorwürfen trat Dalli im Oktober 2012 als Kommissar zurück, besser: er wurde (von Barroso) zurückgetreten. Wer Dalli auf die Schliche kam? Jonathan Ferris.

Inspektor Ferris war schnell so geschätzt wie gefürchtet. Zum Zerwürfnis mit seinem Dienstgeber kam es, als er vertrauliche Informationen in einer anderen Sache an die mittlerweile an die Macht gekommene Labour-Regierung weitergeben sollte. „Dazu war ich nicht berechtigt. Ich gab nicht nach. Das erzeugte böses Blut“, erinnert sich Ferris. Er verließ die Polizei und bewarb sich bei der Anti-Geldwäsche-Behörde FIAU. Man nahm ihn. Das war 2016. Ferris avancierte sofort zum Leiter der Finanzermittlungen. Anfangs ließ man ihn bei der FIAU schalten und walten, wie er wollte. Zum Verhängnis wurden ihm seine Ermittlungen zu Egrant, besagter Offshoregesellschaft, die Michelle Muscat, der Frau von Premier Joseph Muscat, gehören soll. „Einige Tage vor einer wichtigen Dienstreise nach Macau feuerten sie mich. Ich hätte dort die Ergebnisse in Sachen Egrant erhalten“, sagt Ferris. Seine Verbitterung ist nicht zu überhören.

Ferris verklagte seinen Ex-Arbeitgeber. Ihm ginge es nicht nur um Geld, sondern um die Wiederherstellung seiner Reputation. „Ich habe doch nur meinen Job gemacht“, sagt Ferris. Für maltesische Verhältnisse offenbar zu gut.