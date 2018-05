Alarmstufe Rot für die türkische Lira: 25 Prozent hat die Landeswährung seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar und dem Euro verloren. Der Kursverfall beschleunigt sich praktisch stündlich. Am Mittwoch taumelte die Währung einem nie gesehenen Tiefpunkt entgegen, als sie erneut fünf Prozent verlor und sich gegenüber dem Dollar der Fünf-Lira-Grenze näherte. Damit steigt die Gefahr, dass türkische Unternehmen ihre Dollarkredite nicht bedienen können und die Türkei in eine schwere Wirtschaftskrise rutscht. Nach Tagen des Nichtstuns rief die Regierung am Mittwoch in Ankara ihr Wirtschaftsteam zusammen, um über Gegenmaßnahmen zu beraten.

Die Talfahrt der Lira ruft bei vielen Türken Erinnerungen an die schwere Finanzkrise von 2001 mit dreistelligen Inflationsraten wach. Damals verloren viele Menschen das Vertrauen in die etablierten Politiker und wählten diejenigen, die ihnen Rettung versprachen – die islamisch-konservative AKP des jetzigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Auch diesmal deuten alle Vorzeichen auf eine sich rasant entwickelnde Vertrauenskrise knapp fünf Wochen vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 24. Juni hin. Schon lässt die Inflationsrate von derzeit 10,9 Prozent verunsicherte Bürger in Gold- und Devisenkäufe flüchten. Marktbeobachter erklärten den jüngsten Kurssturz mit einem starken Verkauf der Währung durch japanische Investoren. Zudem wird der US-Dollar stetig stärker. Die US-Notenbank Fed hebt seit einiger Zeit die Leitzinsen an, was Investments in den Dollar wieder attraktiver macht und Kapital aus den Schwellenländern abfließen lässt. Zudem ist der steigende Ölpreis Gift für die Konjunktur, denn die Türkei ist für ihre Energieversorgung auf Öl- und Gasimporte angewiesen, die in Dollar berechnet werden.

Aber es ist auch die Politik der türkischen Regierung und des auto­kratischen Staatspräsidenten Erdogan, die nach dem Urteil von Ökonomen die Lira massiv beschädigt. Das Wirtschaftswachstum wurde mit staatlichen Anreizen frisiert, das Außenhandels­defizit stieg in ungekannte Höhen. Schon jetzt sitzen türkische Firmen laut einem Bloomberg-Bericht auf 222 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden, was 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Jeder weitere Wertverlust der Währung bedeutet Millionen Lira neue Schulden. Das Abgleiten in die Autokratie, die Abkehr vom Rechtsstaat, die Massenverhaftungen nach dem gescheiterten Putschversuch von 2016 haben das Vertrauen von Investoren ebenso erschüttert wie die Kritik der Ratingagenturen an der Untätigkeit der türkischen Zentralbank. Sie ziehen ihr Kapital ab.

Dabei hatten die Finanzmärkte es zunächst mit Wohlwollen quittiert, als Erdogan Ende April ankündigte, die Wahlen auf Juni vorzuziehen. Die Lira und türkische Börsenwerte erholten sich, denn die Anleger hofften auf stabilere politische Verhältnisse. Doch das änderte sich, als Erdogan die Zentralbank durch massive Drohungen weiterhin daran hinderte, gegen die rasende Inflation die Leitzinsen zu erhöhen. Der Präsident drängt sogar auf Zinssenkungen, um die Konjunktur nicht abzuwürgen, die im vergangenen Jahr angeblich ein Wirtschaftswachstum von 7,4 Prozent erzeugte – aber weder die hohe Arbeitslosigkeit noch das Außenhandelsdefizit dämpfte.

Ratingagenturen und der Internationale Währungsfonds warnen inzwischen sogar vor einer Überhitzung der Wirtschaft – also einer durch günstige Kredite zu hohen Produktion, die die Nachfrage übersteigt und in eine Rezession umschlägt. Die Symptome sind bereits unübersehbar. Mehrere große türkische Unternehmen haben die Banken gebeten, Milliarden Dollarschulden umzustrukturieren.

Noch immer glauben zwar rund 40 Prozent der türkischen Bevölkerung Erdogans Vorwurf, dass die Probleme von ausländischen Mächten verursacht seien. Doch anders als in den Vorjahren sagen sie in Umfragen auch, dass nicht mehr Gewalt und Terror, sondern Sorgen um die Wirtschaft ihre drängendsten Probleme seien. Denn sie spüren am Geldbeutel, wie rasant ihre Kaufkraft sinkt.

Der Präsident spürt die Stimmung. Vergangene Woche heizte er die Krise in einem Bloomberg-Interview an, in dem er sagte, dass er die Geldpolitik nach den Wahlen stärker kontrollieren wolle. Erdogan weiß genau, wie die Hyperinflation von 2001 die damalige Regierungskoalition bei den Wahlen pulverisierte. Doch es sieht nicht so aus, als wolle er sich deshalb jetzt ökonomischer Einsicht beugen. Denn er will die Wahlen gewinnen – um jeden Preis.