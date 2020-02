E-Scooter erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch wo dürfen sie geparkt werden? (Berg/dpa)

Zur Sache

Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, dass E-Scooter bundesweit auch weiterhin überall geparkt werden dürfen. Eine Änderung in der Verkehrsordnung, der zufolge das Abstellen von Elektrokleinstfahrzeugen auf dem Gehweg künftig nur noch bei Einwilligung der Kommunen möglich gewesen wäre, wurde abgelehnt. Für Bremen hätte das nichts geändert: Im vergangenen Jahr wurde in der Hansestadt eine entsprechende Genehmigung für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums erteilt. Bremen geht damit einen Sonderweg. Eine sogenannte Sondernutzungserlaubnis ermöglicht es den Verleihern seitdem, E-Roller auf Bremens Straßen fahren zu lassen und sie Dritten anzubieten. Heißt: Für die Vermietung von E-Scootern durch die Unternehmen Voi und Tier gelten klare Spielregeln. So ist in der Hansestadt genau festgelegt, wo die Elektrokleinstfahrzeuge fahren und abgestellt werden dürfen. Bei Fehlverhalten kann das Ordnungsamt frühzeitig eingreifen.