Paris. Bereits seit Wochen sind die Proteste angekündigt, die mehrere Gewerkschaften organisieren und das öffentliche Leben in Frankreich an diesem Donnerstag weitestgehend lahmlegen sollen. Hunderte Flüge und 90 Prozent der Züge sollen ausfallen. Betroffen sind der Nah- und Fernverkehr sowie internationale Verbindungen – und damit auch Touristen. Mehrere Bahngewerkschaften riefen zu einem unbefristeten Generalstreik auf, und noch erscheint unklar, wie lange die Störungen anhalten.

Für Donnerstag und die nächsten drei Tage verkaufte die Staatsbahn SNCF keine Tickets. In Paris fallen die meisten Metros, Vorortzüge und Busse aus. Landesweit werden unter anderem auch Lehrer, Mitarbeiter der Müllabfuhr, der Krankenhäuser, von Energiekonzernen und Raffinerien sowie der Polizei und der Feuerwehr streiken. Laut Innenminister Christophe Castaner wurden im ganzen Land 245 Demonstrationen angemeldet, zu deren Teilnahme mehrere Gruppen der Gelbwesten-Protestbewegung sowie Schülergewerkschaften aufriefen. Die Regierung befürchtet Ausschreitungen und wird ein Großaufgebot an Sicherheitskräften einsetzen.

Bei der Rentenreform, gegen die sich die Proteste richten, handelt es sich um das wohl größte und umstrittenste Projekt von Präsident Emmanuel Macron. Er will dabei die bislang 42 verschiedenen Rentensysteme mit diversen Privilegien für einzelne Berufsgruppen in ein einheitliches Punktesystem umbauen. Jeder eingezahlte Euro, heißt es, solle zu denselben Ansprüchen führen – bislang ist die Berechnung unterschiedlich und beispielsweise für Beamte besonders vorteilhaft. Zwar werden die genaueren Umrisse der Pläne erst in gut einer Woche veröffentlicht. Aber es erscheint absehbar, dass viele Franzosen künftig länger arbeiten müssen, um Anspruch auf Pensionszahlungen ohne Abzüge zu haben.

Anstatt einfach das Renteneintrittsalter von derzeit 62 Jahren zu erhöhen, will die Regierung die für eine Vollrente notwendige Dauer der Beitragszahlungen anheben. Sie hofft, damit auch das Milliarden-Defizit des Rentensystems abzubauen. Derzeit wendet Frankreich 14 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Rentenzahlungen auf. Effektiv gehen die Franzosen im Schnitt mit 60,8 Jahren in den Ruhestand – früher als in den meisten OECD-Ländern.

Weil es sich bei der Reform um sozialen Sprengstoff handelt, wurde ihre Umsetzung bereits auf die Zeit nach den Kommunalwahlen im nächsten Frühjahr verschoben. Auch könnte sie nicht wie eigentlich anvisiert 2025 in Kraft treten, sondern deutlich später. Von ihr absehen will man aber nicht, machte Premierminister Édouard Philippe klar.