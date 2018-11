Wer die Rentenversicherung zukunftsfest machen will, kann eine zukünftig möglicherweise schlechtere Konjunktur und die demografische Entwicklung nicht ausblenden. (Stephanie Pilick/dpa)

Läuft es am Arbeitsmarkt, läuft es auch bei der Rente. Die anhaltend gute wirtschaftliche Lage macht es möglich: Im nächsten Jahr können die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner wieder mit einer deutlichen Erhöhung ihrer Altersbezüge rechnen. Wer erinnert sich da noch an die Jahre 2004 bis 2006, als es dreimal hintereinander Nullrunden gab. Gute Nachrichten auch für die Beitragszahler. Weitere fünf Jahre wird der abzuführende Satz stabil bei 18,6 Prozent liegen.

Alles bestens also? Kurzfristig betrachtet ja, doch das wird sich ändern. Schon jetzt warnen die Rentenversicherer die Bundesregierung vorsichtig vor den langfristigen Folgen ihres Tuns. Wirtschaftsexperten halten sich da weniger zurück. Sie befürchten im Falle einer konjunkturellen Delle, dass jetzt beschlossene zusätzliche Sozialausgaben dem Staat dann die nötigen Mittel zum Gegensteuern nehmen.

Die Mahnungen sind berechtigt, denn Union und SPD wollen am Donnerstag in ihrem Rentenpaket eine weitere Erhöhung der Mütterrenten und eine befristete Renten- und Beitragssatzgarantie beschließen. Spätestens ab 2025 wird der Bund dann Jahr für Jahr milliardenschwere Finanzierungslöcher stopfen müssen. Das funktioniert bei guter Konjunktur, doch was, wenn sich die Lage ändert?

Wer die Rentenversicherung zukunftsfest machen will, kann diese Möglichkeit und die demografische Entwicklung nicht ausblenden. Es ist fahrlässig, darüber erst in zwei Jahren nachdenken zu wollen. Die aktuellen guten Zahlen sollten niemanden täuschen.