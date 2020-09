Seinen Kanzlerambitionen rücken beim Parteitag in den Hintergrund: Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. (Josefine Kaukemüller/dpa)

München. Mit dem Althergebrachten bekommt es Markus Söder regelmäßig zu tun. Beim letzten echten CSU-Parteitag war es die Frauenquote, die die Delegierten dem reformfreudigen Chef verwehrten. Beim ersten echten Digital-Parteitag, zu dem sich die Partei an diesem Sonnabend vor den Bildschirmen trifft, steht Söder eine Debatte über die „Verballhornung der Sprache mit überflüssigen Gender-Formulierungen“ bevor, eine weitere über ein Verbot des „Schlachtens ohne sichere Betäubung“ und eine über die Burka.

Doch wahrscheinlich ist es dem CSU-Chef recht, wenn sich die 800 Delegierten an derlei Themen abarbeiten. Söder hat neuerdings nichts dagegen, als Person etwas in den Hintergrund zu treten. Der Parteitag war eigentlich anders geplant. Mitte Dezember wollte sich die CSU treffen, zwei Wochen nach dem CDU-Parteitag, auf dem die große Schwester ihren Vorsitzenden wählt. In München wäre die Kanzlerkandidatenfrage sozusagen vorverhandelt worden.

Doch an eine Großveranstaltung ist nicht zu denken, schon gar nicht in München. In Bayern liegen die Infektionszahlen trotz Söders striktem Anti-Corona-Kurs weiter ungewöhnlich hoch. Das lässt nicht nur Präsenzparteitage unmöglich erscheinen. Der CSU-Chef muss auch selbst gerade etwas kleinere Brezeln backen.

Es würde deshalb in den eigenen Reihen niemanden wundern, wenn seine Ansprache eher bayerisch als nach Bundesregierungserklärung klingt. Schließlich konnte, wer genau hinhörte, schon in jüngerer Zeit eine Variation in Söders Dauer-Versicherung „Mein Platz ist in Bayern“ bemerken. Er sei als CSU-Chef und Ministerpräsident „quasi ausbefördert“, gab er unlängst der „FAZ“ zu Protokoll. Und die CSU-Abgeordneten im Landtag bekamen bei ihrer Herbstklausur vom Vorsitzenden zu hören: „Es glaubt mir immer keiner, aber ich meine es so: Mein Platz ist in Bayern, und da bleibe ich auch.“

Damit sind die Spekulationen natürlich nicht erledigt. Aber wer mit führenden CSU-­Leuten spricht, bekommt den Eindruck, dass niemand die K-Frage befeuern will. Die CDU könne ja nur bockig reagieren, wenn schon vor der Wahl der Eindruck aufkomme, ihr neuer Chef zähle nicht, sagt ein Christsozialer. Zugleich gibt es die heimliche Sorge, dass Söder beim CDU-Parteitag als eine Art Schattenkandidat umhergeistern könnte.

Zur Sache

Wider das Gender-Sternchen

Im 399-seitigen Antragsbuch des CSU-Parteitags befassen sich unter Punkt „C 15 – Die Verballhornung der Sprache mit überflüssigen Gender-Formulierungen verhindern“ gleich zwei Anträge mit Genderzeichen, Binnen-I oder Gender-Doppelpunkt im schriftlichen Sprachgebrauch. Die Forderung des Antragstellers Reinhold Babor (81) ist unmissverständlich: „Die krampfhafte Wortwahl der Gender-Sprache hat in Behörden und in Bildungseinrichtungen zu unterbleiben.“ Er beruft sich auf die Haltung der Gesellschaft für deutsche Sprache, die Gendersternchen und Co. als nicht konform mit Grammatik und Rechtschreibung ablehnt.