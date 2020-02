Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht vor dem Gespräch mit der scheidenden Parteichefin Kramp-Karrenbauer vor dem Konrad-Adenauer-Haus zu Medienvertretern. (Kay Nietfeld/dpa)

Das Ringen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geht in eine entscheidende Phase. Vor ihm hatte bereits Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur bekannt gegeben und auch Friedrich Merz hat für diesen Dienstag eine Pressekonferenz angekündigt, bei der er wohl seine Kandidatur öffentlichen machen wird.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kandidiert nicht für den CDU-Vorsitz. Laschet will Spahn nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus der nordrhein-westfälischen CDU im Falle seiner Wahl zum Parteichef zu seinem Stellvertreter machen. Kramp-Karrenbauer hatte am Montag angekündigt, dass sich mögliche Kandidaten noch in dieser Woche erklären wollen. Gewählt wird die neue Parteispitze auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin.