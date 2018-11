Spahns Motive sind völlig unwichtig. (Carsten Rehder/dpa)

So viel Verwirrung war selten in der CDU. Da debattiert die Bundestagsfraktion stundenlang über den Globalen Migrationspakt der UN und befindet mit breiter Mehrheit, dass man die populistische Totalablehnung des Vertragswerks nicht teile. Demnächst soll dies mit einem Entschließungsantrag bekräftigt werden. Aber Gesundheitsminister Jens Spahn hat weiteren Redebedarf. Weil er sich in der Fraktion, der er ja auch angehört, nicht durchsetzen konnte? Weil er im Rennen um den Parteivorsitz hoffnungslos hinten liegt?

Spahns Motive sind völlig unwichtig. Wenn eine Mehrheit der Delegierten auf dem CDU-Parteitag den Pakt diskutieren will, dann muss das passieren. Das gehört sich so unter Demokraten. Das Dokument kann sich ja bis dahin jeder herunterladen. Das Wichtigste steht schon auf Seite 4, Punkt 15 c: „Der Pakt bekräftigt das souveräne Recht der Staaten, ihre nationale Migrationspolitik selbst zu bestimmen.“

Jemand dagegen? Dann bitte über jedes der 23 Einzelziele (Seite 6) abstimmen. Jemand gegen Rettung von Menschenleben, Bekämpfung von Schleusern und Menschenhandel, koordiniertes Grenzmanagement usw.? Danach wird es immer noch welche geben, denen die ganze Richtung nicht passt – aber sie werden es hochoffiziell bestätigt bekommen, dass sie eine kleine Minderheit sind.