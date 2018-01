Das Arbeitsprogramm Lazlo des Bremer Senats soll Langzeitarbeitslose in Jobs vermitteln - viele Stellen sind wegen zu weniger Arbeitgeber allerdings noch offen. (Christian Kosak)

Mit Lazlo hat sich der Senat viel vorgenommen: Das Programm ist einerseits für Langzeitarbeitslose gedacht, die es – aus diversen Gründen – schwerer haben als andere, wieder eine Stelle zu finden. Andererseits handelt es sich bei den Tätigkeiten, denen sie in der Regel nachgehen können, um solche, die akut vom Aussterben bedroht sind. Sie werden wegrationalisiert und -digitalisiert. Viel zu viel, nämlich Langzeitarbeitslose, trifft in Bremen also auf viel zu wenig, nämlich Stellen, für die es keine Ausbildung braucht.

Es macht zweifellos Sinn, wenn der Staat Arbeit finanziert statt Arbeitslosigkeit. Es fehlt noch an einer Berechnung, wie teuer Lazlo Bremen zu stehen kommt, wenn man die bislang für die Teilnehmer bezahlten Sozialleistungen abzieht. Aber darin wird ohnehin ein Faktor fehlen, der sich nicht in Zahlen pressen lässt: der, der so etwas misst wie gewachsenes Selbstwertgefühl und psychische Stabilität. Dass die Abbrecherquote bei Lazlo niedrig ist, spricht für sich.

So weit, so überzeugend, so lobenswert. Das Aber ist jedoch massiv: Aber was geschieht nach Ende des Programms? Bei einem kleineren Teil der Teilnehmer glückt es, wie sich jetzt schon zeigt, dass sie ihre Arbeit ungefördert fortsetzen können, andere finden andere Stellen. Und wer nicht? Der kehrt nach zwei Jahren wieder dahin zurück, von wo er gekommen ist. Man braucht nicht allzu viel Mitgefühl, um zu ahnen, was das für die Teilnehmer bedeutet. Lazlo bringt für viele Linderung, keine Heilung.

Aus der Ein-Jahres-Bilanz von Lazlo lässt sich nur ein Schluss ziehen, der alles andere als neu ist und den man auf die Formel bringen kann: Bildung, Bildung, Bildung. Wenn es keine Antwort auf die Probleme unqualifizierter Langzeitarbeitsloser gibt, jedenfalls keine, die über zwei Jahre hinausreicht, muss man zusehen, sie zu qualifizieren – bestenfalls auf Anhieb, nämlich in und gleich nach der Schule. Dass sich der Senat damit noch viel mehr vorgenommen hat, ist sattsam bekannt.