Inseln sind die erste Verteidigungslinie gegen steigende Fluten: Die Luftaufnahme zeigt die Südspitze von Sylt. (Carsten Rehder / dpa)

Die Inseln und ihre Bewohner in Nord- und Ostsee sind so unterschiedlich, dass schwer denkbar ist, sie unter einen Hut zu bringen. Ihre ausgeprägten Eigenarten sind es ja gerade, die sie so sympathisch machen. Helgoland und Baltrum, Spiekeroog und Norderney – Welten dazwischen und nicht nur das Meer. Trotzdem versuchen sie es jetzt miteinander, und sie haben gute Gründe dafür. Das Ergebnis der 1. Deutschen Inselkonferenz, die an diesem Freitag zu Ende geht, ist eine Resolution, deren Inhalt präzise auf den Punkt bringt, wo die Herausforderungen und Lösungen für die Inseln liegen und wie es gleichsam unter Laborbedingungen gelingen könnte, daraus Lehren auch für das Festland zu ziehen.

Es gibt zu wenige Wohnungen in den Städten? Auf den Inseln gilt das allemal. Sie kämpfen dagegen, dass sich die Einheimischen ihr Zuhause wegen der hohen Mietpreise kaum noch leisten können und dass die Saisonkräfte nur provisorisch untergebracht werden, wenn überhaupt. Im schlechten und nicht seltenen Fall müssen sie zwischen Insel und Festland pendeln und viel Zeit dafür verschwenden. Hebel, diese Situation zu verändern, finden sich in neuen Regeln für die Immobilienwirtschaft. Schluss mit dem Ausverkauf, sagen die Inseln. Schluss mit der Spekulation.

Die Meere ersticken in Plastik. Zuerst merken das die Fische und Vögel, dann aber auch schon die Inseln. Sie können wenig dagegen tun, wenn es um die weltweiten Ströme des Mülls geht. Wohl aber wollen sie lokal vormachen, wie eine Kreislaufwirtschaft funktioniert, die auf Mehrweg basiert.

Das sind Beispiele aus einem klug zusammengestellten Katalog der Inselkonferenz, in dem selbstredend auch der Klimawandel thematisiert wird. Inseln sind die erste Verteidigungslinie zum Schutz des Küstenraums vor steigenden Fluten. Brechen die Dünen ab, bricht am Festland irgendwann auch der Deich.