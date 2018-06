Lothar Kannenberg – mit diesem Namen verbanden sich 2015/16 die Hoffnungen der Bremer Sozialbehörde, den sturzbachartigen Zustrom jugendlicher Flüchtlinge zu bewältigen. Der zupackende „Wir-schaffen-das“-Typ aus Hessen zog eine Unterkunft nach der anderen hoch und trug wesentlich dazu bei, ein komplettes Chaos bei der Unterbringung und Betreuung der Migranten abzuwenden. Ein umsichtiger Geschäftsmann war Kannenberg allerdings nicht. Schwere Managementfehler manövrierten seine Firma ins Aus. Dabei wurden auch staatliche Gelder verbrannt, weil die Sozialverwaltung der Lichtgestalt Kannenberg nicht genug auf die Finger sah.

Die vier Millionen Euro, die Bremen nun abschreiben muss, sind viel Lehrgeld. Die Christdemokraten halten der Sozialbehörde deshalb handwerkliche Fehler vor. Doch sie sollten bedenken: „Wir schaffen das“ lautete das Motto ihrer eigenen Kanzlerin. Nicht nur in Bremen waren die Behörden mit den Folgen zeitweise überfordert. Schuldzuweisungen sind deshalb wohlfeil. Wichtiger ist eine gründliche Manöverkritik in der Sozialverwaltung, damit sie künftig auch in Ausnahmesituationen die Kontrolle über ihre Auftragnehmer behält.