Sie hatten leichtes Spiel, die Sozialleistungsbetrüger in Bremerhaven. Unter den Augen der zuständigen Behördenchefs florierte dort jahrelang ein kriminelles Netzwerk, und niemand fühlte sich aufgerufen, energisch dagegen einzuschreiten. Mit der „Kultur des Wegsehens“, wie es der CDU-Politiker Thomas vom Bruch formulierte, ist diese Tatenlosigkeit noch sehr zurückhaltend beschrieben.

Es herrschte organisierte Verantwortungslosigkeit. Das Ansehen der gesamten Bremerhavener Verwaltung hat durch dieses geballte Versagen schwer gelitten. Schaden genommen hat auch die Reputation der Bremischen Bürgerschaft. In ihren Reihen sitzt mit Patrick Öztürk der mutmaßliche Hauptakteur der Machenschaften.

Alle Appelle zum Mandatsverzicht sind bisher an ihm abgeprallt. Man kann nur hoffen, dass nicht auch noch eine dritte Institution beschädigt wird: die Justiz. Es wäre fatal, wenn es ihr nicht gelänge, die Drahtzieher des größten organisierten Sozialbetrugs in der Geschichte Bremerhavens zur Rechenschaft zu ziehen. Sieben Millionen Euro öffentliche Gelder dürfen nicht einfach versickern, ohne dass dafür am Ende jemand geradesteht.