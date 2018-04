Viel los: Am Kreuzfahrtterminal in Bremerhaven liegen auf diesem Foto gleichzeitig das ZDF-Traumschiff „Amadea“, die „Albatros“ und die „Artania“ der Reederei Phoenix-Reisen. (Christian Eckardt)

Es ist wirklich nur ein Zufall. Aber gerade jetzt, wo beim „ZDF-Traumschiff“ Chef-Stewardess Beatrice für immer von Bord gegangen ist, feiert Bremerhaven in puncto Kreuzfahrt-Passagieren einen neuen Rekord. 165 000 sind es im abgelaufenen Jahr gewesen, für dieses Jahr rechnen die Verantwortlichen vom Columbus Cruise Center sogar mit 250 000 Passagieren.

Und 2019 fährt auch Aida mit ihrer „Cara“ Bremerhaven an. Als Beatrice beim Traumschiff vor mehr als 30 Jahren anheuerte, galten Kreuz-fahrten noch als absolute Luxusreisen. Preislich sind sie aber in den vergangenen Jahren immer erschwinglicher geworden.

Was für Bremerhaven spricht: Von dort können die Passagiere Tagestouren nach Bremen und Hamburg machen. Auch Bremerhaven selbst bietet genug für einen Tag, zum Beispiel mit dem Auswandererhaus, wo Passagiere erfahren können, wie geschichtsträchtig doch die Columbuskaje ist, wo ihr Schiff angelegt hat – und wie es früher an Bord in der dritten Klasse war.

Genau an dieser Kaje sollte die notwendige Sanierung nun möglichst schnell in Angriff genommen werden, damit Bremerhaven noch attraktiver wird. Und damit die Touristen am Ende wie Beatrice sagen können: „Schön war‘s.