Lesen stellt Bezüge und Beziehungen her. (dpa)

Die Menschen lesen seit Jahrtausenden, es ist ihre bedeutendste Kulturtechnik, so eignen sie sich Gedanken anderer an. Die Zeitung ist dagegen vergleichsweise jugendlich: eine in sich abgeschlossene Auswahl von Themen, die in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird. Und doch kommt dieses Medium vielen Kindern und Jugendlichen wie aus der Zeit gefallen vor.

Denn sie lesen zwar auch viel, vielleicht sogar mehr denn je, aber doch vor allem den endlosen Nachrichtenstrom, den sie neben Videos und Bildern auf ihren Smartphones empfangen. Selbst im Unterricht sollen sie künftig nicht Bücher, sondern ihre Devices mitbringen.

Wir vom WESER-KURIER haben nichts gegen die digitale Welt und wollen uns auch in ihr behaupten. Aber wir meinen, dass die Zeitung – egal, ob gedruckt oder als E-Paper – nicht ihren Sinn verloren hat, nur weil sich Konzerne wie Facebook/Instagram oder Google/Youtube auf der ganzen Welt etabliert haben. Es geht uns nicht um ein Gegeneinander: Ein witziges Video auf dem Smartphone soll gerne genauso Aufmerksamkeit finden wie eine schöne Reportage in der Zeitung.

Eignet sich auch zum Vorlesen

Beim Lesen geht es nicht nur darum, Buchstaben zu entziffern, sondern Zusammenhänge herzustellen. Eine Zeitung bietet dafür eine wichtige Plattform, denn sie macht ein Angebot an Themen und Perspektiven, auf die man vielleicht selbst nicht gekommen wäre und die einen zu neuen Erkenntnissen führen. Wer ganz viel liest, aber nur über ein Thema, beschränkt sich in seinem Blick auf die Welt.

Genau diese Beschränkung wohnt aber dem Lesen über Suchmaschinen und soziale Medien inne. Es liegt eine widersprüchliche Kluft zwischen der eigenen Themenauswahl per Suchwort und den schier unendlichen Weiten des Internets. Deswegen legen wir Ihnen in der Ausgabe des WESER-KURIER vom Freitag, den 15. Dezember unsere neue Kinderzeitung bei, die auf spielerische, anregende, fröhliche Weise eine Auswahl relevanter Themen bietet.

Die Kinderzeitung ist die Lektüre für Kinder, und sie eignet sich auch zum Vorlesen. Es geht dabei darum, Lesen zu lernen – im Sinne unserer Jahrtausende alten Kulturtechnik. Lesen stellt Bezüge und Beziehungen her; Lesen ist Liebe. Und wenn Ihnen noch ein Weihnachtsgeschenk für Ihr Kind oder Enkelkind fehlt, empfehle ich Ihnen ein Abonnement unserer Kinderzeitung. Viel Spaß beim Schenken!

moritz.doebler(at)weser-kurier.de