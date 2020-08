Am Sonnabend demonstrierten vor dem Reichstag in Berlin auch zahlreiche Teilnehmer mit der schwarz-weiß-rot-gestreiften Flagge des Kaiserreichs. (Fabian Sommer)

Karsten Bonack war es, der die Demonstranten auf der Treppe des Reichstags anbrüllte, ihnen klarmachte: bis hierhin und nicht weiter. Nun steht der Polizeihauptkommissar im Schloss Bellevue neben Frank-Walter Steinmeier, zusammen mit seinen Kollegen vom Polizeiabschnitt 54, Polizeioberkommissar Timo Bester und Polizeikommissar Enes Ergin. Der „A54“ kümmert sich normalerweise um die Sicherheit von rund 97 000 Menschen in Neukölln. Da kennt man sich durchaus aus mit heißen Situationen.

Immer wieder nickt Bonack dem Bundespräsidenten zu. Erste Bürger haben die drei Polizisten schon für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. „Wer die verstörenden Bilder vom Sonnabend gesehen hat, der musste noch Schlimmeres befürchten. Dass die Gewalt nicht hingenommen wurde, haben wir Ihnen zu verdanken – der Polizei Berlins, der Länder und des Bundes“, sagt Steinmeier und betont: „Unsere Demokratie lebt – und kann sich ihrer Feinde erwehren.“ Die drei Polizisten waren es, die beherzt ein Vordringen bis zur Glastür des Reichstagsgebäudes verhindern konnten. Die ohnehin verschlossen war. Man darf auch nicht vergessen, dass einige Leute mit rechtsextremen Tendenzen für die AfD längst schon im Bundestag sitzen.

Eine Menge Symbolik

Aber es geht um die Bilder, die Symbolik. Der Bundestag ist das Herz der deutschen Demokratie. Neben den drei Berliner Polizisten sind am Montag im Schloss Bellevue noch eine Polizeimeisterin und ein Polizeihauptkommissar von der Berliner Direktion Einsatz/Verkehr sowie ein Bundespolizist dabei. Steinmeier will damit ein Zeichen des Danks und der Anerkennung für die über 3000 am Einsatz beteiligten Polizisten setzen. Knapp eine Stunde redet er hinter verschlossenen Türen mit den Sicherheitskräften. Und erfährt, dass sie die Lage für beherrschbar hielten. Letztlich war es auch die 3. Einsatzhundertschaft aus Cottbus, die den bedrängten Berliner Beamten zu Hilfe eilte und den Mob am Reichstag abdrängte. Inmitten der Protestler an der Treppe seien aber nicht nur Leute mit Reichsflaggen gewesen, sondern auch Frauen und Männer aus der Esoterikszene.

Bonack hat schon Erfahrung mit Berliner Gefahrengebieten. Zum Beispiel als Einsatzleiter am Kottbusser Tor, wo man gegen Dealer und andere Kriminelle vorging. „Ich will diesen Ort sicherer machen, jede Festnahme ist ein Erfolg“, sagt er. Und auch jetzt betonen er und seine Kollegen, nur ihren Job gemacht zu haben. Auf die Frage, was diese Demonstration von anderen unterschieden hat, betonen die Polizisten bei Steinmeier, das sei vor allem die aggressive Stimmung und die heterogene Zusammensetzung.

Schulterschluss zwischen Milieus

Es gab einen Schulterschluss zwischen Milieus, die einerseits ganz rechts zu verorten sind und andererseits im alternativen und bürgerlichen Milieu. Diese Akzeptanz des gemeinsamen Demonstrierens besorgt Steinmeier in hohem Maße. Wer sich über die Corona-Maßnahmen ärgere oder ihre Notwendigkeit anzweifele, dürfe demonstrieren, betont er im Beisein der Polizisten. „Mein Verständnis aber endet dort, wo Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen. Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch, wer gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt, macht sich mit ihnen gemein.“ Die Verteidigung der Demokratie obliege aber nicht allein der Polizei. „Sie ist Aufgabe und Pflicht der gesamten Gesellschaft – und jedes Einzelnen.“

Erst vor Kurzem stand noch die Polizei selbst im Fokus von Debatten, es ging um die Frage rassistischer Tendenzen, hinzu kam eine missratene Kolumne der „taz“, in der Polizisten lediglich für gut genug befunden wurden, um auf der Müllkippe zu arbeiten. Hier gab es – von linker Seite – manche Pauschalurteile. Im Gespräch mit Steinmeier antwortet ein Polizist auf die Frage, was er sich wünsche: „Dass die Polizei von der Gesellschaft mehr akzeptiert wird, als es jetzt der Fall ist.“