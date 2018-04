Am Fuß eines Denkmals vor dem Justizpalast erinnert ein Foto an die ermordete maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia. (dpa)

Daphne Caruana Galizia und Jan Kuziak haben für ihre Recherchen mit ihren Leben bezahlt – nicht etwa in Kriegsgebieten oder fernen Diktaturen, sondern vor wenigen Monaten in den EU-Staaten Malta und Slowakei. In Ungarn verbreiten staatsnahe Medien Listen unliebsamer Journalisten, die als "Knechte der ultraliberalen Opposition" diffamiert werden.

Präsident Viktor Orbán sieht in unabhängigen Medien nicht kritische Begleiter seiner Arbeit, sondern Feinde. Auf dem Index der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist Ungarn binnen acht Orbán-Jahren um 50 Plätze abgerutscht, auf Rang 73 von 180 Ländern. Bulgarien, EU-Mitglied seit 2007, blamiert sich mit Platz 111.

Eine demokratische Verfassung schützt eben nicht vor Repression. Auch deutsche Regierungspolitiker hofieren Autokraten wie Orbán oder dessen russischen Kollegen Wladimir Putin. Eine Schande! Dabei ist die Pressefreiheit die letzte Verteidigungslinie bürgerlicher Rechte: Fällt sie, wird über Politik bald nur noch mit Vertrauten hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Protest gegen staatliches Handeln wird zum Risiko und schließlich ganz verstummen. Denn niemand wird mehr darüber berichten.

