Nach Ansicht der Pflegeforscher fehlen in Deutschland Tausende Plätze in Wohngruppen, in der Tagespflege und in Heimen für Pflegebedürftige bis 60 Jahre. (dpa)

Bei diesen Zahlen kann einem schwindelig werden: In nur zehn Jahren ist die Zahl der Pflegebedürftigen bundesweit um mehr als die Hälfte angestiegen. Im ambulanten Bereich kümmern sich rund 240.000 Pflegekräfte um 690.000 Menschen. Immer mehr Menschen mit Hilfebedarf zu versorgen, das ist schon eine Mammutaufgabe an sich.

Auf spezielle Bedürfnisse einzugehen, ist eine zusätzliche Herausforderung. Ins Blickfeld geraten nun die Pflegebedürftigen bis 60 Jahre. Nach Ansicht der Pflegeforscher fehlen in Deutschland Tausende Plätze in Wohngruppen, in der Tagespflege, in Heimen – und damit entsprechende Möglichkeiten für jene, die Lust aufs Leben haben, Freunde treffen und oft einfach mal raus wollen.

Da sind jüngere Menschen mit Hilfebedarf nicht anders als ihre Gleichaltrigen ohne Handicap. Sie wollen an der Gesellschaft und am Leben teilhaben. Mit einer speziell auf ihren Bedarf zugeschnittenen Unterstützung tauchen sie in der Pflegestatistik bald nicht mehr auf. Denn auch das gibt es: Junge Pflegebedürftige, die mit Hilfsmitteln versorgt werden und dann ihr Leben allein in die Hand nehmen. Ein Silberstreif am Horizont.

