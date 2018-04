Mit ihren Blüten locken Pflanzen Bienen und andere Insekten an, um sich von ihnen bestäuben zu lassen. (123RF)

Für manch einen hat das Beobachten der Bienen, wenn sie im eigenen Garten herumschwirren, etwas Meditatives. Sie fliegen heran, berühren kurz die jeweilige Pflanze und bewegen sich im Schwebeflug über diese hinweg. Wer genau hinsieht, entdeckt am Bienenkörper auch die eingesammelten Pollen. Doch die fleißigen Tierchen sind nicht nur schön anzusehen, sondern haben mit der Bestäubung von Blütenpflanzen eine enorm wichtige Aufgabe im Ökosystem. Eine Aufgabe, die oftmals viel zu wenig Beachtung findet.

Weltweit sterben ganze Bienenvölker. Gründe gibt es dafür verschiedene. Meist sind es aber regionale Phänomene. Unter anderem macht die 1977 nach Deutschland eingeschleppte Varroa-Milbe den Bienen zu schaffen. Auch Chemikalien, die Landwirte zur Bewirtschaftung ihrer Felder einsetzen, tun ihr Übriges.

Einige Bienenarten und die von ihnen bestäubten Pflanzen haben sich in ihrer Evolutionsgeschichte einander angepasst. Daher kann nicht jede Biene jede Blüte bestäuben. Möhren oder Tomaten sind beispielsweise auf ganz bestimmte Bienenarten als Bestäuber angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass die Artenvielfalt der Bienen erhalten bleibt.

Die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich den Schutz der Insekten auf die Fahne geschrieben. „Bundesumweltministerin Schulze will noch in den ersten 100 Tagen Eckpunkte für ein Aktionsprogramm zum Insektenschutz vorlegen. Dabei muss ganz klar sein, dass der Naturschutz alleine die Insekten nicht retten kann“, erklärt ein Sprecher der Ministerin.

Vielmehr sollten mit dem im Koalitionsvertrag angekündigten „Aktionsprogramm Insektenschutz“ die Lebensbedingungen für Insekten in Deutschland insgesamt verbessert werden, heißt es aus dem Ministerium. Unter anderem sollen Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft verringert und der Einsatz hochwirksamer Pflanzenschutzmittel und Biozide reduziert werden.

Während das Bienensterben in vielen Medien präsent ist, können einige Wissenschaftler die Panik nicht nachvollziehen. „Es ist viel weniger schlimm, als man denkt“, sagt der Würzburger Bienenforscher Jürgen Tautz. Er geht sogar so weit und behauptet, dass es das Bienensterben gar nicht gibt. „Dafür ernte ich bei Vorträgen sehr oft sehr skeptische Blicke“, erzählt er.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Treffender sei es, wenn man von „Insektensterben“ sprechen würde, so der emeritierte Professor, der auch Gründer und Leiter des Projektes ­Honeybee Online Studies an der Universität Würzburg ist. „Dass die Insekten große Probleme haben, ist unbestritten, allerdings trifft das weniger die Bienen“, so Tautz. Vor allem die Honigbienen hätten eine sehr große Lobby, die für sie kämpft. Der anerkannte Bienenexperte nennt dabei die vielen Imkereien im Land.

„Wird den Bienen geholfen, hilft man indirekt auch vielen anderen Insekten, wie zum Beispiel den Schmetterlingen“, erklärt er. Bei den angekündigten Maßnahmen der Bundesumweltministerin bleibt Tautz skeptisch. „Ich habe in den letzten beiden Jahrzehnten viele Aktionsprogramme miterlebt – die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Die Idee ist aber gut“, so der Wissenschaftler.

Der Deutsche Imkerbund (DIB) mit Sitz in Wachtberg bei Bonn begrüßt die Ankündigung der Ministerin. „Nun muss die Botschaft mit Maßnahmen folgen – wir wurden aber zum Beispiel noch nicht gefragt“, kritisiert DIB-Präsident Peter Maske gegenüber dieser Zeitung. Die Anzahl der Bienenvölker steigt in Deutschland derzeit wieder „langsam“ an, stellt der DIB fest.

Im Herbst 2017 waren dem Imkerbund mehr als 800.000 Bienenvölker von den 115.000 Mitglieds-Imkereibetrieben gemeldet worden. „Die Steigerung der Bienenvölker liegt aber nur an der hohen Zunahme des Imker-Nachwuchses“, betont Maske. Vor 50 Jahren hätte man in der Bundesrepublik noch mehr als 2,5 Millionen Bienenvölker gezählt.

„Die Anzahl der Betriebe ist in den letzten zehn Jahren um mehr als 40 Prozent gestiegen, die Anzahl der Bienenvölker aber nur um etwa 20 Prozent. In der Relation gesehen wurden es also nicht mehr Bienenvölker, sondern sogar weniger“, stellt der Präsident des Imkerbundes fest. Dass es in der Vergangenheit derart viele Bienenvölker in Deutschland gab, hat für Bienenexperte Jürgen Tautz einen ganz bestimmten Grund.

„In der DDR wurde die Bienenhaltung subventioniert. Grundlage dafür war die Anzahl der Bienenvölker. Als es die DDR nicht mehr gab, fielen auch die Subventionierungen weg, und sehr viele Imker wollten der Imkerei nicht mehr nachgehen“, erklärt Tautz. Es folgte ein dramatischer Einbruch der Bienenvölker-Anzahl.Zudem stehen die Insekten in Deutschland vor einem großen Problem.

"Was der Biene schadet, kommt vom Markt"

„Aufgrund von Nahrungsmangel sind Insekten, natürlich auch die Honigbiene, stärker den schädlichen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt“, erläutert DIB-Präsident Maske. Daher hat der DIB mit einem Schreiben an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein Verbot von Neonikotinoid-haltigen Pflanzenschutzmitteln gefordert.

Diese Mittel verwenden Landwirte zur Saatgutbehandlung sowie -reinigung und vor allem zum Schutz gegen den Kartoffelkäfer. Zwar töten die chemischen Stoffe die Bienen nicht, haben aber starke Auswirkungen auf deren Orientierungssinn. Zahlreiche wissenschaftliche Studien hätten die hohe Giftigkeit der Neonikotinoide belegt, so Maske.

Dabei bezieht sich der Imkerbund auf eine Risikobewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittel-­sicherheit. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat bekräftigt, dass sie in Brüssel dem geplanten Freilandverbot für drei bienenschädliche Insektizide zustimmen wird. „Was der Biene schadet, kommt vom Markt“, versicherte Klöckner im Bundestag.

Nützlinge und Schädlinge

Die europäische Lebensmittelbehörde Efsa hatte kürzlich drei sogenannte Neonikotinoide als Gefahr für Wild- und Honigbienen bewertet. Die EU-Kommission will die Nutzung der Pflanzenschutzmittel deshalb auf Gewächshäuser beschränken. Über dieses Vorhaben werden die 28 EU-Staaten in der kommenden Woche abstimmen.

Eine Erkenntnis von Bienenexperte Jürgen Tautz und seinen Projektbeteiligten lässt jedoch aufhorchen. „Wir konnten herausfinden, dass Wildbienen mit den umweltbedingten Einflüssen viel besser zurechtkommen, als Bienen, die in einer Kulturlandschaft leben.“ Wildbienen leben in hohlen Bäumen, sie teilen sich dieses Ökosystem mit Nützlingen und Schädlingen.

„Der Imker kennt nur die Schädlinge, aber nicht die Nützlinge – die sind total unbekannt“, weiß Tautz. Das Zusammenspiel zwischen Schädling und Nützling wirke sich positiv auf die Bienen aus. „Bei den Wildbienen gibt es auch Insekten, die von der Varroa-Milbe befallen sind. Sie können aber viel besser mit der Krankheit umgehen“, sagt Jürgen Tautz.