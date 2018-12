Die Weihnachtszeit bedeutet für Paketboten immer den größten Stress des Jahres. (Klaus-Dietmar Gabbert)

Diese Woche ist für die Paketzusteller die arbeitsreichste Arbeitswoche des Jahres. Allein in DHL-Paketzentren wie denen in Bremen, werden täglich bis zu 500 000 Pakete sortiert. DHL und Hermes liefern an Heiligabend noch mindestens bis in die Mittagszeit, während die Empfänger im Haus es sich schon gemütlich machen und den Baum schmücken.

Man sollte den Paketboten entsprechende Wertschätzung zukommen lassen für das, was sie in diesen Tagen leisten. Das Trinkgeld aber bitte vorher schon zurechtlegen. Für langwieriges Herumkramen in der Geldbörse haben die Zusteller nämlich keine Zeit. Hermes selbst will 2019 die Gebühren für Haustürlieferung anheben, um den Stundenlohn für die Paketboten anzuheben.

Mehr zum Thema Pakete zu Weihnachten Geschenke auf den letzten Drücker Für die Paketdienste ist es jetzt die arbeitsreichste Woche vor Weihnachten. Was das für die ... mehr »

DHL versucht es weiter mit der Zwei-Klassen-Gesellschaft: Zusteller von DHL Delivery verdienen wesentlich weniger als die Kollegen bei der Deutschen Post. Für sie alle sollte gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Da wäre es nicht verwunderlich, wenn Post-Chef Frank Appel dabei den niedrigeren Stundenlohn favorisieren würde. Appel hält jedoch an seinem Zehn-Millionen-Jahresgehalt fest.