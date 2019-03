Die Linke ist bislang in drei Landesparlamenten vertreten. Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen könnte eine Koalitionsbeteiligung dazu kommen. (Oliver Berg /dpa)

Sie stehen für eine Abschaffung der Nato, sind gegen Bundeswehreinsätze im Ausland, fordern für Langzeitarbeitslose eine Mindestsicherung von 1050 Euro und wollen das Rentenniveau auf 53 Prozent anheben: Keine Frage, die Rede ist von den Linken.

Die Radikalität ihrer Ziele isoliert die Partei bisher politisch. Annegret Kramp-Karrenbauer will sie auf Bundesebene „mit eigener Stärke verhindern“. Für die CDU-Vorsitzende geben die Linken weder in der Wirtschafts-, noch in der Finanz- und Außenpolitik die richtigen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Christian Lindner drückt sich deutlich schärfer aus. „Stillstand auf allen Ebenen“ bedeute es, so der FDP-Chef gerade im WESER-KURIER-Interview, wenn die Linken Verantwortung übernehmen. Da brauche man doch nur nach Berlin schauen. Rot-Rot-Grün, in Bremen nach der Bürgerschaftswahl am 26. Mai ja auch eine Option, wäre für Lindner „ein Standortrisiko“.

Bei der SPD wird das Verhältnis zur Linkspartei hingegen in einem milderen Licht gesehen. Parteichefin Andrea Nahles bleibt angesichts der eigenen Schwäche auch gar nichts anderes übrig, als nach Mehrheiten jenseits der großen Koalition zu suchen. Ein Bündnis mit Linken und Grünen könnte eine Option sein, womöglich sogar unter Führung der Grünen. Noch aber fehlen zur notwendigen Mehrheit ein paar Prozentpunkte.

Bündnisse mit der Linkspartei sind die Ausnahme

Bisher sind Bündnisse mit der Linkspartei also die Ausnahme. Nur auf Länderebene gibt es sie – dreimal sind sie mit von der Partie: In Berlin als Teil der von der SPD angeführten rot-rot-grünen Koalition. Im benachbarten Brandenburg regieren sie unter Führung der SPD ebenfalls mit. Und in Thüringen stellen die Linken sogar den Ministerpräsidenten. Dort regieren seit Dezember 2014 Linke, SPD und Grüne. Die erste rot-rot-grüne Koalition auf Landesebene – der bisher größte politische Erfolg der Linken. Was für die Grünen Winfried Kretschmann, der eigenwillige Landesvater von Baden-Württemberg, ist für die Linkspartei Bodo Ramelow. Er ist der lebende Beweis dafür, dass die Partei nicht nur mitregieren, sondern sogar regieren kann.

Nach einem holprigen Start, bei dem „nicht alles anders, aber vieles besser“ gemacht werden sollte, ist die Kritik an ihm verhaltener geworden. Immerhin: Wolfgang Tiefensee (SPD), Ex Bundesverkehrsminister und jetzt im Kabinett Ramelow für Wirtschaft zuständig, lobt den fairen Führungsstil des Linken. Er wünscht sich, ganz bescheiden, nach der Landtagswahl am 27. Oktober eine Fortsetzung des rot-rot-grünen Bündnisses. Zu schwach ist die SPD in Thüringen derzeit, um die Linkspartei anzugreifen. Doch auch die hat an Zustimmung verloren. Stärkste Kraft ist in den Umfragen nun die CDU. Es ist also fraglich, ob es was wird mit Tiefensees Wunsch.

In Berlin hat Rot-Rot-Grün noch zwei weitere Jahre Zeit, um ihre Bilanz aufzubessern. Auf der Habenseite können SPD, Linke und Grüne bisher wenig aufbieten. „Regieren ohne gemeinsames Projekt“ titelte vor ein paar Tagen der Berliner „Tagesspiegel“. Die Analyse zur Halbzeit: „Man gönnt sich gegenseitig nicht einen Erfolg und lästert stattdessen über den Koalitionspartner.“ Für die Berliner Linken gilt zwar: Sie präsentieren sich deutlich geschlossener als die unter Flügelkämpfen leidenden Koalitionspartner SPD und Grüne. Ihr wenig kompromissbereiter Stil hilft dem strategiearmen Bündnis aber auch nicht weiter.

Den funktionierenden Teil Deutschlands verlassen

Ein Muster ohne großen Wert – und das ausgerechnet in Berlin. Kein Wunder, dass der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer Berlin unlängst folgenden Satz ins Stammbuch schrieb: „Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: ‚Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands‘“. Mit der „Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße“ komme er als „spießbürgerlicher“ baden-württembergischer Grüner nicht klar.

Würde Palmer das auch denken, wenn er nach Bremen käme? Noch regieren hier SPD und Grüne, doch nach zwölf gemeinsamen Jahren gibt es Ermüdungserscheinungen. Warum also nicht Rot-Rot-Grün? In der Wahlumfrage des WESER-KURIER aus dem Februar kam ein solches Bündnis auf 55 Prozent. Und: Unüberbrückbar scheinen die Gräben nicht zu sein. Maike Schaefer, Grünen-Spitzenkandidatin, schließt eine solche Konstellation nicht aus. SPD-Bürgermeister Carsten Sieling ebenfalls nicht. Kristina Vogt wird es gerne hören. Die Chefin der Linksfraktion hat schon vor Monaten klargestellt: „Wir müssen uns auch als Regierungspartei sehen“. Pragmatisch und professionell genug ist ihre Partei. Spannende Zeiten.