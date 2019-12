Gilt vielen als politisch Links: Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos. (Gregor Fischer/dpa)

Die Parteienlandschaft rückt nach links: Die SPD – zumindest ihre neue Parteispitze, deren Wähler und der Nachwuchs. Für ihre Verhältnisse steht die CDU ebenfalls am linken Rand ihres politischen Spektrums, mehrere Kilometer weiter als sich ein Konrad Adenauer je hätte träumen lassen. Selbst die Bremsklotz-Funktion der CSU auf diesem Kurs lässt mehr und mehr nach. Ein großer Teil der Grünen kleidet sich in ein linkes Gewand, unter dem viele feine Nadelstreifen tragen, für die FDP gilt das genaue Gegenteil. Die Linken sind schon immer links – wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung: gemäßigt links in Regierungsverantwortung, links pur in der Opposition.

Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, dass die Republik insgesamt nach links rückt, vor allem in den Städten. Auf dem Land mag es, vor allem in Oberbayern und Ostsachsen, noch anders aussehen. Allerdings gilt das wenig in der Einschätzung des Milieus, das sich als tonangebend sieht. Wer sich als jung, hip und urban versteht, ist quasi automatisch links, etwas oder ganz, meistens „irgendwie“. Jung ist hier selbstredend relativ zu sehen – nicht das Geburtsdatum ist maßgeblich, sondern das Gefühl.

Dass das Alter auch bei der Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die SPD-Spitze eine Rolle spielt, hat der „Spiegel“ mithilfe des Meinungsforschungsunternehmen Civey durch Zahlen untermauert: Mehr als die Hälfte von Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahre bezeichneten die Entscheidung danach als „sehr“ oder „eher positiv“, und zwar „über alle Parteigrenzen hinweg“, so der „Spiegel“.

Es ist offensichtlich so was von uncool, eine politische Haltung einzunehmen, die nicht im Trend liegt. Das bestätigt die Sinus-Jugendstudie von 2016, mit der alle vier Jahre die Lebenswirklichkeit und Gedankenwelt 14- bis 17-Jähriger ergründet wird. Der Begriff „Mainstream“ sei kein Schimpfwort mehr, heißt es in der Studie. „Im Gegenteil – er ist ein Schlüsselbegriff im Selbstverständnis und bei der Selbstbeschreibung (...). Jugendliche wollen heute mehr noch als vor wenigen Jahren so sein ,wie alle'.“

Vor wenigen Wochen schrieb der 22-jährige Gastautor Clemens Traub, Politikstudent und SPD-Mitglied, für den „Cicero“ in der Serie „Junge Stimmen“: „Meine Kommilitonen sehen sich politisch fast allesamt als links an. Irgendwie auf der richtigen Seite halt. Oftmals ist das aber mehr Lifestyle als Politik (...) Artensterben ist irgendwie cooler als Altersarmut. Gender-Diskussionen hipper als Grundrente. Linkssein hört für sie dort auf, wo es irgendwie nach Kleinbürgertum und Kleintierzuchtverein aussieht. Passt nicht in die Instagram-Story. Zu wenig Sexappeal.“

Tatsächlich ist das neue Linkssein durchaus etwas mehr als ein schickes Accessoire. Den Gewissen der Bundesbürger machen Ungerechtigkeit und Ungleichheit mehr und mehr zu schaffen. Das ist kein Zufall: Wer in Frieden, Freiheit und (üppigem) Wohlstand aufwächst, kann sich ein solches Gewissen leisten. Das Leben der Groß- und Urgroßeltern war oft von existenziellem Egoismus geprägt. Sie waren einfach zu sehr damit beschäftigt, zu überleben oder ihren Kindern und Kindeskindern eine stabile Existenz aufzubauen.

Dennoch ist die Frage, wie weit die linke Selbstverortung wirklich reicht. In der Theorie ist sie derzeit ungeheuer populär, aber wie sieht es in der Praxis aus? Es ist leicht, soziale, ökonomische und ökologische Ungerechtigkeit zu beklagen, wenn man sich weder als Opfer der Verhältnisse noch als ein Täter sieht. Es ist auch kein Problem, das Geld anderer (grob: des Kapitals) großzügig umzuverteilen. In Berlin wird eine mögliche Enteignung von Immobilienkonzernen mit mehr als 3000 Wohnungen diskutiert. Juso-Chef Kevin Kühnert sprach (wenngleich aus Gründen der Selbstvermarktung) von der Verstaatlichung von BMW. Da ist mit linker Solidarität schnell Schluss, jedenfalls bei BMW-Mitarbeitern, ebenso wie erfahrungsgemäß oft in Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zum freiwilligen Gehaltsverzicht aufrufen, um Entlassungen zu vermeiden.

Das ist ein Umstand, mit der die neue SPD-Spitze und die SPD nach einem möglichen Ausstieg aus der Großen Koalition rechnen müssen: Der Mensch steckt voller Widersprüche. In Gedanken lebt er ein vorbildliches Leben, verzichtet er freiwillig, nimmt Rücksicht auf die Umwelt und auf andere. Er möchte aber ungern dazu gezwungen werden, dem konsequent Taten folgen zu lassen. Links ticken, links wählen und links regiert werden – dazwischen liegen Welten.