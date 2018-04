Der Hauptsitz der Norddeutschen Landesbank in Hannover. (dpa)

Seit sich die NordLB die frühere Bremer Landesbank (BLB) komplett einverleibt hat, konnte das niedersächsische Institut kaum mit erfreulichen Nachrichten aufwarten. Was da aus Hannover zu hören war, erinnerte zuletzt an das Siechtum der BLB in den Zeiten, als sie noch eigenständiges Bankhaus war. Ein aufgeblähtes Portfolio an Schiffskrediten, viele ausfallgefährdet, plagt die NordLB. Die Krise der maritimen Wirtschaft will nicht enden. Staatliche Aufseher und Rating-Agenturen beurteilen den Kapitalpuffer der Bank kritisch. Klar ist: Die NordLB braucht Geld, mehrere Milliarden. Doch sie steht vor dem gleichen Problem, das die BLB hatte: Eine Kapitalspritze des Mehrheitseigners Niedersachsen wäre eine staatliche Beihilfe und schwer mit EU-Regeln vereinbar. Und wie sollte man solche Hilfen vor den Wählern rechtfertigen? Von der Schuldenbremse ganz zu schweigen. Der wenig rühmliche Fall HSH Nordbank soll nun offenbar Vorbild sein für einen Ausweg. Hamburg und Schleswig-Holstein verkauften den gesunden Teil der Bank an Finanzinvestoren – und bürdeten dem Steuerzahler die vorher herausgelösten Altlasten auf.

Wenig realistisch erscheint das Szenario, dass Niedersachsen nur einen Teil der NordLB verkauft – und selbst das Sagen behalten will. Für private Investoren wäre selbst der rentable Teil einer Landesbank nur interessant, wenn sie durchregieren und hart sanieren können. Das heißt: Geschäftsteile zusammenlegen mit anderen Instituten, die ihnen gehören. So oder so müssten die faulen Schiffskredite in eine „Bad Bank“ ausgelagert werden. Die bittere Schlussrechnung zahlen die niedersächsischen Steuerzahler. Bremen schaut bei all dem nur zu. Und kann sich glücklich schätzen. Immer deutlicher zeigt sich, dass Finanzsenatorin Karoline Linnert das kleine Bundesland clever und noch rechtzeitig aus dem Schlamassel herausnavigiert hat, indem sie sich Bremens BLB-Anteile von der NordLB abkaufen ließ und damit auch alle Risiken an Niedersachsen abgab. Es könnte sein, dass dieses Manöver einmal als ihr politisches Meisterstück gelten wird.