Hoffnungsträger mit unklarem Programm: Wladimir Selenski freut sich mit seiner Ehefrau Olena Selenski über den Wahlsieg in der Ukraine. (dpa)

Politik ist kein Märchen, auch wenn es in der Ukraine gerade so aussieht. Da wurde ein Mann zum Präsidenten gewählt, der dieses Amt zwar schon in einer TV-Comedy gespielt hat, aber selbst in seinen kühnsten Träumen hat Wolodymir Selenskyj wohl kaum damit gerechnet, es eines Tages tatsächlich zu werden.

Aber warum wurde er gewählt? Ein Schauspieler, ein Komiker, ein Mann ohne politische Erfahrung, ohne ein Programm und ohne bisher Lösungsmöglichkeiten für die zentralen Probleme des Landes anzubieten: Krieg in der Ostukraine, Korruption, Ultra-Nationalismus. Die Antwort lautet: Es war eine Protestwahl; eine Wahl nicht reinen Herzens für Selenskyj, sondern mit großer Wut gegen die Machenschaften des bisherigen Präsidenten Petro Poroschenko. Ihn wollten die Menschen in der Ukraine abwählen – Selenskyj kam da gerade recht.

Nun haben sie einen Mann gewählt, den sie nur als fiktive Figur kennen – ein Vertrauensbeweis war das also nicht. Das ist so irrational wie verzweifelt. Es ist ein Blankoscheck, die fast schon naive Hoffnung auf Veränderungen zum Besseren. Aber es ist vor allem ein gefährliches Spiel mit hehren Versprechungen und der Gefahr großer Enttäuschungen. „Es ist gut, dass wir nun eine neue Führung haben. Aber wir wissen ja gar nicht, welche Veränderungen er bringen will“, lautete der verunsicherte Kommentar einer Ukrainerin am Tag nach der Stichwahl. Viele denken so, aber Hauptsache, Poroschenko ist weg.

Auf den neuen Präsidenten wartet jetzt das eigentlich Unmögliche. Er muss zeigen, dass er mehr ist als ein Schauspieler. Große Emotionen hat er geweckt, nebulös Veränderungen angekündigt und noch am Wahltag versprochen, die Menschen in der Ukraine niemals zu enttäuschen.

Will Selenskyj nicht als Rattenfänger enden, muss er jetzt ernst machen mit der angekündigten Korruptionsbekämpfung. Er muss einen Weg finden, den Krieg zu beenden und die Anbindung an Europa zu festigen. Der Wahlkampf ist vorbei, auf die Zeit der Proben folgt der Live-Auftritt. Jetzt muss der Komiker zum Politiker werden und ein mutiges Minister- und Beraterteam um sich versammeln. Und vor allem muss er unter Beweis stellen, dass er keine Marionette des Oligarchen und Medienzaren Ihor Kolomojskyj ist, dem der TV-Sender gehört, bei dem der zukünftige Präsident gearbeitet hat. Gelingt ihm all das nicht, wird das Märchen in der Ukraine zu einem Albtraum.

Die Menschen haben sich in freier Wahl für Selenskyj entschieden, ein Sieg für die Demokratie ist seine Wahl aber erst, wenn er unter Beweis stellt, dass er es besser macht als Poroschenko. Ansonsten hätte Selenskyj nur mit den Sorgen und Wünschen der Menschen gespielt. Er wäre nur ein weiterer dieser Polit-Hasardeure, die plötzlich zum Heilsbringer mutieren und sich zur Wahl stellen.