Es ist so weit: Die USA wählen einen neuen Präsidenten - oder doch einen alten? Donald Trump möchte gerne weitere vier Jahre im Amt bleiben, sein demokratischer Herausforderer Joe Biden hingegen Trump ablösen. In den Umfragen dominierte der 77-jährige Biden, doch das muss in den USA nichts heißen. Bei der Wahl 2016 lag die demokratische Herausforderin Hillary Clinton in den Umfragen ebenfalls vor Trump, der dann am Wahltag zwar weniger Stimmen bekam, aber die sogenannten "Swing States" für sich entschied.

Mehr zum Thema Fragen und Antworten Was man zu den US-Wahlen wissen muss Der Kandidat mit den meisten Stimmen könnte die Präsidentenwahl verlieren. Dieses Jahr dürfte das ... mehr »

In unserem Liveticker berichten wir aktuell über die Entscheidung in den einzelnen Staaten.

Sollte Ihnen der Liveticker nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.