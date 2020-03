Coronavirus

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Liveblog: Drei weitere Fälle in Bremen – Probleme bei Testauswertung

den Redakteuren des WESER-KURIER mit dpa

Weltweit und in Deutschland gibt es immer mehr Coronavirus-Fälle - auch in Bremen und Niedersachsen. In Deutschland gibt es nun auch die ersten Todesfälle. Wir berichten im Liveblog.