In Zeiten der Ausgangssperre herrscht vor dem Pariser Eiffelturm die große Leere. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, trat am 17. März die Ausgangssperre in Kraft. Die Bürger in Frankreich dürfen in den kommenden 14 Tagen ihre Wohnungen in der Regel nicht mehr verlassen. Foto: Thibault Camus/AP/dpa (Thibault Camus / dpa)