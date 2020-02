Sorge vor Covid-19 wächst

Liveblog: Hamburger Arzt geht es nach eigenen Angaben gut

Weltweit und auch in Deutschland und Europa häufen sich die Coronavirus-Fälle. Vielerorts werden Krisenstäbe eingerichtet – so auch in Bremen. Wir berichten im Liveblog.