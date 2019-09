Ein Schild verweist auf ein Wahllokal im sächsischen Cannewitz. (Daniel Naupold/dpa)

Der wochenlange Wahlkampf ist beendet, nun wird es ernst: Mit der Öffnung der Wahllokale haben am Sonntagmorgen in Brandenburg und Sachsen die mit Spannung erwarteten Landtagswahlen begonnen. Rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte in Brandenburg und 3,3 Millionen in Sachsen sind aufgerufen, die jeweiligen Landesparlamente für die nächsten fünf Jahre neu zu wählen.

Sollte der Ticker nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.