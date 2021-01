Joe Biden bei der Vereidigung. (dpa)

In den zwei Wochen vor dem Regierungswechsel in den USA haben sich die Ereignisse in den USA überschlagen. Nachdem Tausende Anhänger Donald Trumps versuchten, die Bestätigung durch den Kongress mit einem Sturm auf das US-Kapitol in Washington zu verhindern, musste die Nationalgarde aktiviert werden. Mittlerweile ist Joe Biden auch als Präsident bestätigt und wird sein Amt am 20. Januar antreten. Entgegen der Gepflogenheiten wird der scheidende US-Präsident Donald Trump aber nicht der Amtseinführung beiwohnen. Alle Entwicklungen in den USA in unserem Liveblog.

