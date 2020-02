Wahlsieger Peter Tschentscher (SPD). (picture alliance/Axel Heimken/dpa)

Nach ersten Prognosen haben Peter Tschentscher und seine SPD die Bürgerschaftswahl in Hamburg klar gewonnen. Die Grünen werden nach den Prognosen von ARD und ZDF bei starken Zugewinnen zweitstärkste Kraft. Beide Parteien können ihre rot-grüne Koalition damit fortsetzen. Die CDU stürzt den Prognosen zufolge auf ihr bundesweit schlechtestes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. AfD und FDP müssen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gratuliert seinem Parteikollegen in Hamburg auf Twitter: "Das Ergebnis ist eindeutig: die SPD bleibt die mit Abstand stärkste Kraft in Hamburg und hat den klaren Auftrag, die nächste Regierung zu bilden und weiterhin den Regierungschef zu stellen." Besonders freue ihn das schlechte Abschneiden der AfD. CDU und FDP zahlten nun mit ihren Verlusten den Preis für ihr desaströses Erscheinungsbild in den letzten Wochen, so Bovenschulte weiter.

Am Sonntag waren rund 1,32 Millionen Menschen in Hamburg aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Die Ausgangslage für Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war gut: Seit 2015 regiert seine SPD mit den Grünen in einer Koalition, in Umfragen lagen beide Parteien vorn.

